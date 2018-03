Hechingen Ex-Klinik: Abbruch kostet 1,85 Millionen

Hechingen / Hardy Kromer

Auch ohne neue Arztpraxen packt der Landkreis jetzt den vierten und letzten Bauabschnitt im Zentrum am Fürstengarten an.

Freude beim Hechinger Gemeinderat, bei der Stadtverwaltung und auch beim Stadtmarketing-Verein: Der Mehrheitsbeschluss des Kreistags vom Montagabend, der einem weiteren Abzug von innerstädtischen Arztpraxen ins Zentrum am Fürstengarten einen Riegel vorschiebt, ist im Rathaus und in der Innenstadt als gute Nachricht aufgenommen worden.

Das Landratsamt wiederum hat durch einen weiteren, bei zwei Enthaltungen einstimmig gefassten Beschluss grünes Licht dafür erhalten, die Planungen für den vierten Bauabschnitt auf dem ehemaligen Hechinger Krankenhausgelände voranzutreiben. Nur eben unter der Maßgabe, dass in dem geplanten Anbau nur eine Apotheke unterkommen soll – und definitiv keine Arztpraxen.

Das erste Projekt des vierten und letzten Bauabschnitts wird der Abbruch des Westflügels sein, in dem bis zur Jahresmitte noch minderjährige Flüchtlinge untergebracht sind. Die Kosten allein für diesen Abriss, der im nächsten Winterhalbjahr vonstatten gehen soll, beziffert das Landrats­amt auf 1,85 Millionen Euro. Wenn der Westflügel weg ist, kann – zweiter Punkt – mit der Erneuerung der Heizungsanlage für den ganzen Gebäudekomplex begonnen werden. Der Kreisverwaltung schwebt vor, wie beim Albstädter Krankenhaus praktiziert, mit einem Energielieferanten einen Contracting-Vertrag abzuschließen, der eine moderne und ökologische Heizanlage installiert und betreibt.

Bushaltestelle und E-Tankstelle

Drittes Projekt ist die Verpachtung eines Teils des freigewordenen Grundstücks an einen Apothekenbetreiber, der dann in Eigenregie einen Anbau errichten kann. Das vierte Vorhaben ist der Abbruch der drei noch bestehenden Nebengebäude Weilheimer Straße 15, 17 und 19. Und schließlich gilt es, die Außenanlagen im Einfahrtsbereich neu zu gestalten. Auf der Freifläche, die durch den Abbruch des Westflügels entsteht, sollen 50 zusätzliche Stellplätze geschaffen werden. Außerdem strebt die Kreisverwaltung an, eine eigene Bushaltestelle auf dem Areal des Zentrums zu bekommen. Neben Abstellplätzen für Fahrräder sei auch eine E-Tankstelle vorstellbar, sagte Landrat Günther-Martin Pauli.

Insgesamt kostet der vierte Bauabschnitt vier Millionen Euro, womit sich das Gesamtinvestitionsvolumen des Zollern­alb­kreises für die Krankenhaus­-Nachnutzung auf 15,2 Millionen Euro erhöht.