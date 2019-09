Wer sich auf die Suche nach Spuren des einst blühenden jüdischen Lebens in der Zollernstadt begibt, kommt an ihm nicht vorbei: dem Friedhof am sogenannten Galgenrain, an dem zahlreiche Hechinger Juden ihre letzte Ruhe fanden. Bis heute reiht sich hier Grabstein an Grabstein, deren Inschriften auf Deutsch oder Hebräisch Auskunft geben über all die Menschen, die hier einst begraben wurden. Ein Ort für die Ewigkeit.

Zum europäischen Tag der jüdischen Kultur

„Dieser Friedhof ist ein Archiv aus Stein, am Rande der Stadt“, erläuterte Jörg Küster am Sonntag, dem Europäischen Tag der jüdischen Kultur, einer beeindruckend großen Schar Interessierter. Rund 90 Teilnehmer hatten, wie die Autokennzeichen auf dem Parkplatz am Fichtenwäldle verrieten, teils eine weite Anreise in Kauf genommen, um dem idyllisch gelegenen jüdischen Friedhof einen Besuch abzustatten. Aber auch einige Einheimische ließen es sich nicht nehmen, sich von einem erfahrenen Stadtführer näher mit der Geschichte der Grabstätte vertraut machen zu lassen.

Sterben und Tod im jüdischen Glauben

Zunächst erfuhren sie, dass der Umgang mit Sterben und Tod im jüdischen Glauben viele Besonderheiten aufweist. „Die Juden nennen den Friedhof Haus des Lebens“ erläuterte Jörg Küster. „Für sie sind die Menschen hier nicht gestorben, sondern warten im Tiefschlaf auf die Ankunft des Messias, damit sie ihm folgen können.“ Dies erkläre auch, warum auf den Grabsteinen mitunter Mohnkapseln dargestellt sind. Sie stehen symbolisch für tiefen Schlaf. Doch der aufmerksame Betrachter kann auf den zumeist aus Sandstein gefertigten Grabsteinen noch viel mehr entdecken. Kränze etwa sind ein Sinnbild für die Ewigkeit, während Symbole wie Levitenkännchen für die Tätigkeit des Verstorbenen stehen und Füllhörner für Reichtum und ein gutes Leben.

Die letzte Gräberliste

Angesichts der vielen Grabsteine stellt sich natürlich die Frage, wie viele Menschen auf dem jüdischen Friedhof in Hechingen zur Ruhe gebettet wurden. „1935 ist vom letzten Rabbinatsverweser Leon Schmalzbach eine Gräberliste angelegt worden, die beinhaltet, dass mindestens 1050 identifizierbare Gräber hier ihren Platz haben“, erklärt der Stadtführer. Dazu kamen noch 115 nicht mehr zu identifizierende. Erhalten haben sich 650 Grabsteine, die Zeugnis über die Menschen geben, die hier beerdigt sind. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass die Hechinger Juden ihre Toten weitab der Stadt begruben und wie lange existiert dieser bis heute so mystisch wirkende Ort schon?

Bestattungen weitab der Stadt

Dazu hatte Jörg Küster die Sage von der Entstehung des Friedhofs parat, „bei dem man heute davon ausgeht, dass er um 1659 hier entstanden ist.“ Damals durften Juden ihre Toten weitab der Stadt am Galgenrain beerdigen. Allerdings lag das Gelände zunächst völlig schutzlos da, denn es war nicht umfriedet. „Erst im Jahr 1764 erhielten sie von Fürst Joseph von Hohenzollern-Hechingen die Erlaubnis, das Gräberfeld einzuzäunen.“ Weil es sich dabei um städtische Allmende handelte, mussten sie dafür jährlich einen Pachtzins entrichten.

Ehrentafel für ermordete Juden

Unter Fürst Hermann Friedrich Otto durften die Juden den Friedhof erweitern und mit einer Mauer umfrieden. Natürlich konnten die Führungsteilnehmer auch einen Blick in die Friedhofshalle von 1907 werfen, in der sich eine Ehrentafel befindet, die die Stadt Hechingen 1955 für die ermordeten Juden anbringen ließ. Diese sei allerdings sehr dürftig, was wohl auch damit zu erklären sei, dass man sich in der Nachkriegszeit mit der Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels schwergetan habe, so Küster.

Standesgemäß sind dagegen die Grabstätten berühmter Persönlichkeiten, allen voran natürlich die imposante Ruhestätte der berühmten Hoffaktorin Madame Kaulla und ihrer Familie, das Grab des letzten Hechinger Rabbiner Dr. Samuel Mayer und die Gräber vieler weiterer Persönlichkeiten, zu deren Lebenswegen Jörg Küster allerhand Wissenswertes zu erzählen hatte.

Das könnte dich auch interessieren:

Sorge in Dotternhausen Bürgermeisterin bleibt krankgeschrieben Dotternhausen