Eine Veranstaltung im Zeichen des Sports in der Gesamtstadt sollte der erste Familiensporttag der Hechinger Sportvereine werden. Das Wetter freilich macht vor allem bei den Außenveranstaltungen einen Strich durch die Rechnung. Trotzdem, alle beteiligten Vereine sind sich einig: Die Idee ist einfach toll, und es muss unbedingt eine Fortsetzung geben.

Sonntagmorgen, 10 Uhr, der wolkenverhangene Himmel lässt nichts Gutes erahnen. So kam es dann auch: Regen sollte die Premiere des Familiensporttag der Hechinger Sportvereine als ständiger Begleiter rund um das Weiherstadion werden. Regen, der den Minigolfclub am Rapphof und den Golfclub schon bald die Segel streichen ließ. Gut für die, die wie der Tennisclub und die Schützengilde ihr Dach über den Kopf hatten.

Hahn mit hohen Zielen

Trotzdem, Hartgesottene hatten den Weg ins Freie gefunden, auch schon bei der Begrüßung durch Bürgermeister Philipp Hahn im Weiherstadion. „Mit dem heutigen Sporttag möchten wir noch mehr Menschen als bisher, möglichst im Rahmen der organisierten Vereine, für die Teilnahme am Sport gewinnen, auch diejenigen, die bisher noch keinen Zugang zum Sport gefunden haben“, so der Leitgedanke der Stadt. Dieser Leitgedanke wurde freudig aufgenommen vom Dachverband der Hechinger Sportvereine und dessen Vorsitzendem Franz-Michael Sickinger.

Mit Regenjacken und Schirmen ausgestattet, erwarteten dann Martin Grundmann und Ludger Schmidt Kinder in Begleitung von Mama und beziehungsweise oder Papa an der Sportanlage. „Wir wollen Kinder spielerisch zur Leichtathletik heranführen“, erklärte Grundmann. Bei Heulerweitwurf und Hüpfen über kleine Hürden fanden die Kleinen Spaß wie die zehnjährige Ayleen Baur, die gleich mal ihre Mutter Michaela zum Mitmachen animierte. „Einfach eine tolle Sache, dieser Sporttag, auch wenn das Wetter nicht so mitspielt“, urteilte Michaela Baur. Der Tag muss unbedingt wiederholt werden, meinten sowohl Martin Grundmann als auch Gerhard Frommer vom Tennisclub Hechingen.

Froh, wer in der Halle war

Dessen Crew war mit sechs Mann zur Stelle, um in der Halle Groß und Klein spielerisch in die Welt des gelben Filzballs einzuführen. Mit in der Halle war auch der TTC Hechingen. Am Ballroboter, Tischtennis-Rundlauf oder dem Ball mit Schläger balancieren konnte Koordination trainiert werden. „Der Anfang zu einer sportübergreifenden Begegnung ist gemacht, jetzt müssen wir dranbleiben“, betonte Gerhard Frommer.

In die Realschulhalle waren wegen des Wetters ausgewichen die Leichtathletik-, die Turn- und die Volleyabteilung. Ein Bewegungsparcours und Korbwürfe erwarteten dort die Sportinteressierten. Andy Krink von der Volleyball-Abteilung hatte dann noch eine Idee für zukünftige Veranstaltungen dieser Art. „Für das Sportfest sollte mit Blick auf das Wetter ein Plan B ausgearbeitet werden“, womit er meinte, dass der Veranstalter mögliche Ausweichorte in der Vorankündigung gleich veröffentlichen sollte.

Bis zum Schluss waren auch zehn DRK-Helfer mit Bereitschaftsleiter Tobias Kopf zur Stelle gewesen. Sie wurden glücklicher Weise nicht gebraucht.

