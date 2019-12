Die Kreishandwerkerschaft Zollern-Alb hat seit vergangenen Dienstag einen neuen Kreishandwerksmeister.

Ernst Berger, 56, Bauunternehmer in Meßstetten und bisheriger Obermeister der Innung des Bauhandwerks Zollern-Alb wurde von der Obermeister-Versammlung in Meßstetten als Nachfolger für August Wannenmacher zum neuen Kreishandwerksmeister für den Zollernalbkreis gewählt.

Einer der Stellvertreter kommt aus Hechingen

Zur Unterstützung von Ernst Berger, der zusätzlich auch noch stellvertretender Bürgermeister in Meßstetten ist, wurden als stellvertretende Kreishandwerksmeister Paul-Gerhard Alber aus Albstadt-Tailfingen, Wolf-Dieter Dengler aus Hechingen, Thomas Hagg aus Albstadt-Lautlingen, Achim Thiel aus Balingen-Weilstetten gewählt.

Verdienter Vorgänger: August Wannenmacher

Als Vizepräsident der Handwerkskammer Reutlingen und Kreishandwerksmeister im Zollernalbkreis wurde der August Wannenmacher, 65, bereits mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Handwerkskammer ausgezeichnet.

Schreinermeister August Wannenmacher, Inhaber und Geschäftsführer eines Schreinerbetriebs mit 30 Mitarbeitern in Rangendingen, engagierte sich seit vier Jahrzehnten ehrenamtlich auf allen Ebenen der Handwerksorganisationen. 1976 wurde er in den Vorstand der Schreinerinnung im Zollernalbkreis gewählt. 1991 übernahm er das Amt des stellvertretenden Kreishandwerksmeisters. Von 1993 bis 2012 war Wannenmacher Obermeister der Schreinerinnung. Ab 2009 stand er an der Spitze der Kreishandwerkerschaft, in der alle Innungen des Landkreises organisiert sind.

