Am 12. September 2001, einen Tag nach dem Terroranschlag in New Yppork, wurde dieses Foto in Louisville/Kentucky aufgenommen. Es zeigt den Haigerlocher Heinz. E. Hennige (rechts) und seinen Vetter David Stengel. Den Beiden war noch zum Spaßen zumute; sie hatten sich als typisch amerikanische Hinterwäldler verkleidet. David Stengel zu der Zeit ein hoch angesehener Staatsanwalt in Louisville. © Foto: privat