Ein Erbeben, das sich am Freitagabend um 19.33 Uhr am Geothermiekraftwerk bei Straßburg ereignete, war außergewöhnlich weit zu spüren. Auch im Zollernalbkreis und in Tübingen konnten die Erderschütterungen - trotz des weit entfernten Epizentrums - wahrgenommen werden.

Stärke von 3,5 auf der Richterskala

Ersten automatischen Angaben des Erdbebendienstes Südwest zufolge, erreichte es eine Stärke von 3,5 auf der Richterskala , der Schweizerische Erdbebendienst bezifferte die Magnitude sogar auf 3,9.

Erdbebenserie hält an

Die Erschütterungen dürfte wohl Teil einer Erdbebenserie sein, die durch Geothermie-Projekte im Oberrheingraben ausgelöst wurden. Das Kraftwerk in der Nähe von Straßburg ist mittlerweile nicht mehr in Betrieb.