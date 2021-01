Das Siegel wird von der Zeitschrift Freundin verliehen und basiert auf einer Studie von kununu, der größten Arbeitgeberbewertungsplattform Europas. In der Branche Medizin, Pharma und Medizintechnik belegte das Unternehmen Erbe Elektromedizin mit Sitz in Tübingen und Betrieb in Rangendingen einen Platz unter den ersten zehn Firmen.

Vereinbarkeit Beruf und Familie – eine echte Herausforderung

„Bei drei Kindern ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine echte Herausforderung“, so Kerstin Scherle. „Da war es eine echte Hilfe, Arbeitszeiten flexibel zu handhaben und das Arbeitspensum während und auch nach der Elternzeit anpassen zu können“, erklärt die Technikerin. Sie ist bei Erbe mitverantwortlich für die Gebrauchstauglichkeit der chirurgischen Geräte.

Diese persönliche Erfahrung verdeutlicht stellvertretend für viele weitere: Familienfreundlichkeit spielt neben Karrieremöglichkeit und Zukunftsfähigkeit der Branche eine große Rolle bei der Berufswahl.

Ein familienfreundliches Umfeld erhöht bei den Mitarbeitern nicht nur die Motivation, sondern stärkt gleichzeitig auch die Bindung an und die Identifikation mit dem Unternehmen.

Familienfreundlichkeit als Vorteil bei Bewerbern

Vize Präsident Global Human Resources Sven Kettner betont: „Wir sind stolz auf die Auszeichnung als familienfreundliches Unternehmen. Damit bescheinigen uns unsere Mitarbeiter, dass die Familienfreundlichkeit als wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur gelebte Praxis ist.“

Und Britta Wagner, Abteilungsleiterin im Bereich HR ergänzt: „Wir stellen bei Bewerbungsgesprächen immer wieder fest, dass sich Bewerber nicht zuletzt aus Gründen der Familienfreundlichkeit für uns entscheiden. Wir unterstützen Familien mit flexiblen Arbeitszeiten, bei der Kinderbetreuung und nicht zuletzt über unseren ausgezeichneten Familienservice.“

650 Mitarbeiter in Tübingen und Rangendingen

Erbe beschäftigt weltweit über 1000 Mitarbeiter, davon zirka 650 Personen an den Standorten Tübingen und Rangendingen. Rund 170 Personen arbeiten in der Forschung und Entwicklung.

Der Austausch mit Anwendern aus Universitäten und Kliniken ist der Erfolgsschlüssel, mit dem Erbe die Entwicklung in der Medizin erfolgreich vorantreibt.