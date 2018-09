Rangendingen Er kennt und schätzt sie alle

Rangendingen / Von Sabine Hegele

Das (musikalische) Jubiläumsjahr „300 Jahre Kirchenchor Rangendingen – 30 Jahre Jann-Orgel Rangendingen“ ist noch längst nicht vorbei! Bereits an diesem Sonntag, 16. September, steht in der Pfarrkirche St. Gallus glanzvolle Instrumental- und Orgelmusik mit Werken von Bach, Mozart, Weber, Krommer, Vierne und anderen auf dem Programm.

Dafür verpflichten konnte Pfarrer i.R. Norbert Dilger nach monatelanger Vorarbeit Musikerinnen und Musiker von internationalem Rang – die allesamt aus Rangendingen stammen und die der Geistliche schon seit deren Kindheit kennt. Sei es, weil sie mit ihm ihre Erstkommunion gefeiert haben, sie seine Ministranten waren oder sich in der Starzelgemeinde als Sternsinger engagiert haben.

Als da wären: Alexandra Gruber, seit vielen Jahren Soloklarinettistin bei den Münchner Philharmonikern; Selina Lohmüller, seit über zwei Jahren stellvertretende Solo- und Es-Klarinettistin beim Sinfonieorchester Wuppertal und zurzeit außerdem Studierende an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin; Daniel Lohmüller, seit über fünf Jahren dritter/stellvertretender erster Hornist im Beethovenorchester Bonn; sowie Walter Hirt, seit 1991 Bischöflicher Orgelsachverständiger und seit 1999 zum Leiter des Amtes für Kirchenmusik als Diözesanmusikdirektor der Diözese Rottenburg-Stuttgart berufen.

Zu ihnen gesellt sich der Kirchenmusiker Wolfgang Ehni, künstlerischer Leiter der Kirchenmusik an der Stadtkirche Balingen. Auch Wolfgang Ehni ist Norbert Dilger persönlich bekannt – ohne dass der Konzertorganist Rangendinger Wurzeln hätte.

Am Sonntag solch’ „musikalische Hochkaräter“ in der St. Galluskirche begrüßen zu dürfen, erfüllt den Pfarrer im (Un-) Ruhestand mit großer Vorfreude. Zumal es, erzählt er im Gespräch mit der HZ, wirklich nicht leicht gewesen sei, die vielseitig beschäftigten Instrumentalisten alle „unter einen Hut“ zu bringen, sprich sie alle für einen gemeinsamen Konzertabend gewinnen zu können. Das Schöne nun: „Die Verbundenheit zu ihrer Heimat lässt sie alle nach Rangendingen kommen.“

Sponsoren- und Eintrittsgelder sowie Spenden machen die Finanzierung des sonntäglichen Konzerts möglich. Die braucht es auch für den nächsten „Knaller“, den Norbert Dilger ebenfalls schon akquiriert hat: Das Jubiläumsjahr von Kirchenchor und Jann-Orgel schließt am Sonntag, 18. November, mit einem Konzert des Kammerchors am Würzburger Dom unter der Leitung von Domkapellmeister Christian Schmid – in Rangendingen ebenfalls kein Unbekannter, war Schmid doch schon als Organist und Chorleiter in der Starzelgemeinde tätig. Zur Aufführung bringen werden die Sänger – von einem Orchester auf historischen Instrumenten begleitet – die Marienvesper von Alessandro Scarlatti.

Zur Erinnerung: Im vergangenen November war das Jubiläumsjahr „Mit Pauken und Trompeten“ glanzvoll eröffnet worden, im Februar präsentierten sich Studierende in der St. Galluskirche, und im April trafen Blasmusik – intoniert vom Rangendinger Musikverein – und Orgelspiel eindrucksvoll aufeinander. Auch wenn Norbert Dilger hier nicht in der Organisation gefordert war, so blieb er doch nicht untätig: Er hatte die Moderation des Konzerts übernommen.