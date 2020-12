Wogendes Blaulichtermeer in der Grosselfinger Straße in Rangendingen: 40 Rettungskräfte in neun Feuerwehrfahrzeugen aus Rangendingen, Höfendorf und Hechingen (mit Drehleiter) eilten am frühen Donnerstagabend, 17.30 Uhr, zu Hilfe, um einen Kellerbrand zu bekämpfen. Es qualmte gewaltig. Qualmte?

Erste Schläuche lagen schon

Während die ersten Schläuche verlegt wurden und sich Atemschutzträger bereit machten, ins Gebäude vorzudringen, stellte sich heraus: Das ist Wasserdampf, nur Wasserdampf! Das direkte Gegenteil von Qualm, Ruß oder Rauch.

Schuld war wohl ein Überdruckventil

Offenbar hatte ein technischer Defekt ein Überdruckventil der Heizung des Hauses gesprengt und die gewaltigen Nieselwolken erzeugt. Die verschreckte Hausbewohnerin hatte in Verkennung der Situation und voller Schrecken die Feuerwehr gerufen – was natürlich richtig war. Zunächst sperrte die Wehr die Grosselfinger Straße, doch nachdem der Irrtum aufgeklärt war, normalisierte sich die Situation schnell wieder, senkte sich wieder Stille über diesen Teil der Gemeinde.