Es ist unglaublich – nein, es ist einfach wunderbar! Elvin Kovaci ist am gestrigen Dienstag beim RTL-Talentwettbewerb „Deutschland sucht den Superstar“, DSDS, erneut eine Runde weitergekommen. Zusammen mit einer Gruppe aus weiteren DSDS-Kandidaten sang das junge Burladinger Gesangstalent „Let it go“ von James Bay. Die Jury um Dieter Bohlen war beeindruckt.

Der Schock: Carolin fliegt raus

Ist damit die ganze Gruppe weiter? Nein, zutiefst geschockt zeigten sich Elvin, Liron Blumberg und Nicole Frolov – aber wohl auch viele Zuschauer – als die Jury das Aus für Carolin Milena Kries verkündete. „Das war ein Schock, wir waren alle überzeugt, dass sie es schafft“, sagte Elvin in einem Telefonat gegenüber der HZ.

Carolin Milena, Zahnspange, große Brille und gerade mal 15 Jahre alt, hatte die Herzen und Ohren von Bohlen & Co erobert wie nur wenige vor ihr. Sie erhielt schon bei ihrem ersten Auftritt von Jurorin Oana Nechiti die “Goldene CD“ überreicht, heißt, sie brauchte in der zweiten Runde beim Auslands-Recall in Sölden erst gar nicht anzutreten, hatte sofort die Zusage für Südafrika. Andere mussten dagegen in Sölden nochmals ran. Und nun das! Der 17-jährige Burladinger gab sich am Telefon hin- und hergerissen. „Ich hätte mir vor Kurzem noch nicht vorstellen können, jemals in Südafrika zu sein. Und dann erlebt man diese wahnsinnigen Landschaft und hat die Chance Superstar zu werden. Es ist wie in einem Traum.“ Aber die Sache mit Carolin...

Und noch andere hat’s bös erwischt...

Doch auch Luis Molicnik und Danilia Washington Mathias, die in weiteren Gruppen sangen, mussten am Dienstag die Koffer packen, wurden nach Hause geschickt. Damit sind jetzt noch 23 junge Künstler im Rennen.

Amüsieren konnten sich die RTL-Zuschauer in der gestrigen Ausstrahlung an den Szenen, wie die DSDS-Kandidaten nach 13-stündigem Flug in ihrer luxuriösen Unterkunft in Plettenberg ankommen und erfahren, dass wer zuerst da war, sich das beste Schlafgemach aussuchen konnte. Elvin und Liron Blumberg erwischten noch ein komfortables Doppelzimmer. Andere mussten ins Stockbett klettern.

Schmunzeln konnte man aber auch über die Koch-Szenen. Die (anfangs noch) 26 Bewerber mussten sich abends in der Küche selber versorgen.

Ihr habt die Sendung am Dienstag verpasst? Nicht ganz so schlimm, nachgucken kann man diese Szenen und weiteren Klatsch und Tratsch aus dem DSDS-Lager im Internet auf der RTL-Homepage.

