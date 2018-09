Hechingen EJL und Stadtplaner wie zwei Welten

Hechingen / Ernst Klett

Der Kompromiss muss erst gefunden werden: Die Stadtentwicklungspläne machen in klein am First, die Firma EJL in Masse.

Einstimmig hat sich die Bewertungskommission für das Tübinger Planungsbüro Hähnig und Gemmeke ausgesprochen, und quer durch alle Reihen geht im Gemeinderat die Zustimmung für dessen Stadtentwicklungskonzept. Das wurde in Auftrag gegeben, um das Areal zwischen HZ, Stadtkirche und Firstparkplatz so zu gestalten, dass es auch wirklich in die Stadt passt – und um nicht geeignete Entwicklungen zu verhindern. So hat es Freie-Wähler-Chef Werner Beck sensibel ausgedrückt.

Stadt hätte selbst kaufen sollen

Sein Fraktionskollege Roland Huber machte es weniger feinfühlig und legte die Finger in eine offenkundig schmerzende Wunde: „Vor kurzer Zeit hätten wir es selbst in der Hand gehabt, um das Vorkaufsrecht auszuzüben.“ Gemeint sind das große HZ-Areal sowie die Gebäude Zink und Buri am Obertorplatz. Weil sie in einem Sanierungsgebiet liegen, hat die Kommune besagtes Recht. Darauf hat die Stadt aber verzichtet. Zugeschlagen hat das Hechinger Unternehmen EJL, das den Fürstin-Eugenie-Park in der Gammertinger Straße gebaut hat, Besitzer des früheren City-Parks an der Neustraße ist und die Rathaus-Nachbarschaft Marktplatz 3 ebenso neu bebauen will wie den Parkplatz neben dem Jugendzentrum und die Brandbrache in der Rabengasse.

Denn am Mittwochabend wurden bei der Vorstellung der Stadtentwicklung, wie sie das Büro Hähnig und Gemmeke plant, die heftigen Unterschiede zu den EJL-Plänen deutlich. Während die Tübinger eher in klein machen und konsequent auf grüne Innenhöfe setzen, hat das Unternehmen zwei massive Baukörper im Sinn. Professor Mathias Hähnig sprach von „zwei vollkommen unterschiedlichen Welten“. Bürgermeister Philipp Hahn gab den Mittler und erinnerte daran, dass sich in solchen Fällen eben ein Kompromiss finden lassen müsse. Stadtrat Lorenz Welte (CDU) wiederum hatte sich nach der Umsetzbarkeit des Stadtentwicklungskonzepts erkundigt: Alles schön und gut, aber man müsse auch jemand finden, der so baut.

Das scheint so schwierig nicht zu sein. Denn für das First-Areal, also den Kiesparkplatz, gibt es außer schon wieder EJL inzwischen einen weiteren Interessenten. Der ist laut Bürgermeister Hahn renommiert und packt die Sache andersrum an: Es wurde als erstes nach einem Stadtentwicklungsplan für das Gebiet gefragt, dem man sich auch anpassen will.

Der Kontrast zwischen den Plänen fürs HZ-Gelände und den neuen Stadtplanungen war nicht das einzige Aha-Erlebnis der Vorstellung. So sieht das Konzept für den Firstplatz eine Wohnbebauung, selbstredend mit begrüntem Innenhof, und eine Tiefgarage mit 200 Plätzen auf zwei Ebenen vor. Die Hälfte soll öffentlich nutzbar, also von der Stadt finanziert sein. Die Landeszuschüsse, die für die Obertorplatz-Tiefgarage garantiert sind, gäbe es auch dafür. Danach hatte sich Michael Hegele (CDU) erkundigt. Wenn auf dem HZ-Platz kleinere Einheiten gebaut würden, bedeutet dies weniger Tiefgaragenplätze – an denen sich die Stadt ebenfalls beteiligen könnte. Das war die Zeit für Manfred König (CDU): Damit würden weniger Parkplätze neu geschaffen als mit dem neuen Obertorplatz gestrichen werden – Grüße von der Tiefgarage eben dort.

Klaiber will zusätzliches Hotel

Ebenfalls beachtenswert: Nicht nur EJL will am Obertorplatz ein Hotel bauen. Auch das Haus Klaiber will sanieren – und neu bauen. Und zwar unterhalb des jetzigen Standorts.

Margret Simoneit (SPD) machte die Zufahrten zum Thema, sowohl zu den EJL-Projekten wie auch zum Vorhaben am First. Alles geht über die Firststraße, und die ist allein mit der Einfahrt in die Stillfriedstraße eine harte Nuss. Der Bürgermeister kündigte Klärung an: Schon am Donnerstag kommender Woche werde man im Gemeinderat über die Firstraße reden. Entlastung, so empfehlen die Tübinger, könne eine Zufahrt von der Fürstin-Eugenie-Straße zwischen Kino und früherem Vermessungsamt bringen. Der klitzekleine Haken dabei: Es geht über Privatgrund. Deshalb wird von einer „Planstraße“ gesprochen.

Die Freien Wähler, so erinnerte Werner Beck, machen sich seit drei Jahren für ein Stadtentwicklungskonzept am First stark. Deshalb wollen sie sich von der SPD auch keine Parkplatzählerei unter die Nase halten lassen. Deren Fraktionschef Jürgen Fischer hatte den Plan „politisch“ gewürdigt: „Wir geben vor, wie es werden soll, nicht die Investoren.“ Genau so solle man auch in anderen Quartieren vorgehen, mahnte Fischer.