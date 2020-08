Es war einmal, da sah die Hechinger Verwaltungsspitze in der Firma der beiden Löwenstein-Brüder das Wundermittel, um die Innenstadt durch umfangreiche Neubebauungen wiederzubeleben. Es war, wie man so schön sagt, eine richtige Connection entstanden. Ein erstes Ergebnis sieht man in der Unterstadt beim Fürstin-Eugenie-Domizil in der Gammertinger Straße, für welches das marode städtische Altersheim Platz gemacht hat. Die Erweiterung entsteht derzeit auf dem alten Gelände des städtischen Betriebshofes.

EJL-Projekte scheinbar zu groß, zu klotzig

So hätte es munter in der Oberstadt weitergehen sollen: am Obertorplatz und beim Rathaus. Doch seit geraumer Zeit ist die Connection perdu. Das liegt, so sieht es die Stadt, vor allem daran, dass die EJL-Projekte nicht passen: zu groß, zu klotzig. EJL hat daraufhin umgeplant, aber man findet trotzdem nur schwer zueinander. Die Stadt stöhnt insbesondere über Bauvoranfragen und -gesuche, die vor allem eins seien: unvollständig. Das sorgt für Verzögerungen.

Anwälte haben reichlich Arbeit

Es könnte weitere Gründe geben. Wie berichtet, hat EJL nun auch das Hotel-Restaurant Klaiber gekauft. Damit hätte das Unternehmen die komplette Gebäude-Strecke bis zum Kino in Besitz. Aber der Firma wird die sanierungsrechtliche Genehmigung für den Kauf verweigert. Das ist jetzt wieder eine Sache für die Anwälte.

Gegängelt fühlt sich EJL-Geschäftsführer Andreas Ermantraut ebenfalls, wenn’s einige Nummern kleiner ist: die Eröffnung eines Sushi-Liefer- und Abholservices im früheren HZ-Gebäude. Da braucht es eine Nutzungsänderung für die einstigen Ladengeschäfte. Sollte die verweigert werden, hat Ermantraut schon ein Angebot: EJL kann mit seinem Sushi-Koch samt Ausrüstung ins Klaiber.

Wohnungen und Tiefgaragen in Planung

Bei EJL sind fernöstliche Häppchen mit dazu da, die Nachfrage zu checken für die späteren Neubebauungen auch mit Gastronomie am Obertorplatz. Die sollen nun in der zweiten Reihe starten: Auf dem hinteren Parkplatz des früheren HZ-Geländes sollen Wohnungen mit Tiefgaragen entstehen.

Nachdem die Stadt ein Hotel am Obertorplatz abgelehnt habe, soll das nun auf dem Nachbargrundstück des Rathauses (Marktplatz 3) und in der Kaufhausstraße gebaut werden. Dazu braucht es noch eine Nutzungsänderung, die Baugenehmigung ist da. Die am Marktplatz geplante Markthalle soll an den Obertorplatz.

Angebot für Edeka-Markt

EJL könnte seine bisherige Palette mit Wohnungen und Geschäftsräumen sowieso um den Bereich Lebensmittel erweitern – in der Unterstadt. Dort liegt, so lässt Andreas Ermantraut wissen, dem Unternehmen das Grundstücksangebot eines Hechinger Geschäftsmannes vor, um dort einen Edeka-Markt zu bauen. Bei EJL überlegt man nun, in Starzel-Nähe vielleicht einen Biosupermarkt zu realisieren, der eine Außenstelle in der Oberstadt bekäme.

Beim Schloßplatz schon am Ziel?

Alles nur geträumt? Das Unternehmen sorgt nicht allein in der Gammertinger Straße und mit seinen Aufkäufen für Fakten. Es sieht sich auch beim Schloßplatz am Ziel. Dort war bislang Stand der Dinge, dass die Stadt mit der Vorkaufsrecht-Karte den Deal zwischen dem bisherigen Eigentümer und EJL verhindert hat. Nun aber meldet die Firma, sie habe den Kaufpreis restlos überwiesen, und die Stadt habe eine Vorkaufsrechtsverzichtserklärung unterzeichnet.

Baulich soll am hinteren Schloßplatz allerdings vorerst nichts geschehen. Allenfalls mit der früheren Zehntscheuer beschäftige man sich intensiver, sagt Andreas Ermantraut.

Nie in Untersuchungshaft!

Obertorplatz, Marktplatz, Unterstadt, Bio- beziehungsweise Lebensmittelmarkt, Sushi – noch etwas vergessen? Ja. Sogar zwei Dinge: Die Wohnbebauung des First-Parkplatzes, für den sich EJL ebenfalls beworben hat, dürfte die Stadt wie geplant an die Stuttgarter Niederlassung des holländischen BPD-Konzerns vergeben. Das ist ein richtiger Global Player.

Nummer 2 zum Finale: Andreas Ermantraut legt Wert auf die Feststellung, dass weder er noch einer der Löwenstein-Brüder in U-Haft gesessen sei. Dass gegen EJL nicht ermittelt wird, hat die Firma schriftlich. Die Staatsanwaltschaft hat empfohlen, Verleumdungsklage gegen Unbekannt zu erheben.