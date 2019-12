Das Burladinger Eiscafé „Venezia“ in der Josengasse schloss dieser Tage die Türen. Es handelt sich jedoch nicht um eine Winterpause, die manche Eiscafés in der kalten Jahreszeit einlegen, wenn ihre Ware nicht mehr so gefragt ist. Die bisherigen Betreiber haben sich vielmehr nach 32 Jahren aus familiären Gründen entschlossen, den Betrieb aufzugeben. Wer dieser Tage durch die Scheiben ins Innere blickte, konnte erkennen, dass das Inventar ausgeräumt wurde. Ein trauriger Anblick!

Kommendes Jahr unter neuer Regie

Wie geht es nun weiter? War’s das? Wird es künftig keine Eisdiele mehr in der Josengasse geben? Die Besitzer des Hauses waren gestern für eine Nachfrage kurzfristig nicht zu erreichen. Doch wie Marina De Fanti, die bisherige Betreiberin, gegenüber der HZ sagte, werde das Café Anfang des kommenden Jahres unter neuer Regie wieder eröffnen. Das ist gut, denn zum einen ginge eine Tradition unter, zum anderen liegt das „Venzia“ zum Draußensitzen im Sommer ideal. Die Josengasse ist nicht allzu stark befahren, aber doch umtriebig mit Sicht auf die Hauptstraße, ein „wunderfitziges“ Plätzchen.

Gründer war Balthas Mauz im Jahr 1952

Begründet wurde das Eislokal 1952 von Balthas Mauz, Sohn von Zacharias Mauz, dem „Becken-Zächer“, der damals die heute noch bestehende Bäckerei in der Hauptstraße 101 führte.

Die Eisdiele muss damals im ländlichen Burladingen und relativ kurz nach dem Krieg eine Riesensache gewesen sein. Ein Hauch von ungewohntem Luxus, Modernität und weiter Welt (Italien) umwehte das Geschäft – so kann man es jedenfalls den Erzählungen von Zeitzeugen entnehmen. Bei Hochzeiten und wenn im Saal der „Linde“ gegenüber Kinofilme gespielt wurden, muss der Andrang gewaltig gewesen sein. Später vermieteten die Besitzer das Geschäft an Familie Manzoni, dann an Familie De Min. Die De Fanits übernahmen es 1987.

Man wird die Betreiber vermissen

Zum 25-Jährigen gab’s 2012 eine Urkunde der IHK für Marina und Dino sowie die Töchter Allessandra und Diana De Fanti. Man wird sich gerne und mit großem Wohlwollen an sie zurück erinnern.

