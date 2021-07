Es war rekordverdächtig: Die Hohenzollerische Zeitung gab am Mittwochnachmittag 1228 Eisgutscheine bei ihrer Geschäftsstelle auf dem Hechinger Obertorplatz aus.

Gutscheine werden auch schon eingelöst

Für jede Eins im Zeugnis spendierte die HZ eine Kugel Eis. Das hat uns riesig gefreut – und die Einserschüler natürlich auch.

Die Gutscheine für das Eiscafé Piccola Venezia in der Hechinger Unterstadt löste so mancher gleich am selben Tag noch ein.