Balingen/Binsdorf/Grosselfingen Einstellung im „Black-Pearl“-Prozess

Balingen/Grosselfingen/Binsdorf. / Matthias Badura

Einen Tag nach dem Auftakt endete der Prozess um den tödlichen Binsdorfer Fasnetsunfall vorzeitig mit einer Einstellung.

Amtsrichterin Doris Gekeler, Staatsanwältin Kristina Selig und die Verteidiger der beiden Angeklagten, Rüdiger Kaufmann und Dr. Christian Müller, einigten sich am zweiten Tag des „Black Pearl“-Prozesses auf eine Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung einer Geldauflage. Der jüngere der beiden Angeklagten muss eine Geldbuße von 4000 Euro bezahlen, der ältere 1500 Êuro. Der jüngere war Mitglied der Fasnetsgruppe Hainburg-Piraten, die ihren Sitz in Grosselfingen hat. Im Januar 2016 stürzte beim Fasnetsumzug in Binsdorf eine Umzugsteilnehmerin vom Fasnetswagen der Piraten und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

Im Prozess am Amtsgericht Balingen ging es darum, ob der Angeklagte als ein führendes Mitglied der Hainburg-Piraten etwaige Mängel an dem Fasnetswagen zu verantworten hat, welche zu dem tödlichen Sturz führten.

Der ältere Mann war an dem Unglückstag der Fahrer, des Schleppers, der die „Black Pearl“ zog. Wie dem jüngeren wurde ihm fahrlässige Tötung angelastet. War er mit verantwortlich dafür, dass sich zum Zeitpunkt der Fahrt und des Unfalls Personen auf dem Anhänger befanden, die sich dort hätten gar nicht aufhalten dürfen?

Am Schluss sah das Gericht unter Vorsitz die gesamten Umstände milder. Eine längere Liste von Zeugen, die noch aussagen sollten, wurde abgeladen, der Prozess ist vorläufig und mit Bezahlung der Auflage endgültig eingestellt.