Es qualmte am Sonntagmorgen vor den Toren Hechingens an der B 27 als ob ein Gebäude in Flammen stünden. Es war jedoch ein Motor – und hier allem Anschein nach ein Schaden im Turbolader – der die dichten Wolken produzierte. Mit dem Zündschlüssel hatte der Besitzer den Transporter nicht mehr auskriegen können, die Hechinger Feuerwehr würgte den Motor dann kurzerhand ab. © Foto: Matthias Badura