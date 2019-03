Bechtoldsweiler Einmal närrisch um die Welt

Bechtoldsweiler / Michael Tschek

Chinesen, Japaner, Wikinger – viel buntes Volk tummelte sich beim Ball der Ehrenwald Dister.

Das Waldweib, d’r Jong und Dister – die Fasnetsfiguren der Ehrenwald Dister Bechtoldsweiler hatten am Rosenmontag zu dem Motto „Eine Fasnetsreise rund um die Welt“ das närrische Volk der Gemeinde und befreundete Zünfte eingeladen. Im närrisch dekorierten Bürgerhaus war von Anfang an Stimmung pur angesagt. Chinesen, Japaner, hübsche Griechinnen, Wikinger mit langen Bärten und Trinkhörnern am Gürtel, ja sogar ein Scheich aus den Emiraten, alle waren dem Motto gerecht in Bechtoldsweiler Bürgerhaus geströmt, um zusammen einen stimmungsvollen Rosenmontagsball zu feiern.

Zunftmeister Bernhard Locher war von den prächtigen, kreativen Kostümen begeistert. „Alle haben sich Mühe gegeben“, war sein zufriedenes Urteil.

Der Narrenchef präsentierte dann dem Publikum einen närrischen Höhepunkt nach dem anderen. Den Auftakt der Vorführungen machten die Show-Tanzgruppen der Narrenzünfte Stein und Schlatt. Das war akrobatisch, choreographisch ausgefeilt und einfach schön anzusehen.

Erstmals so richtig auf die Ohren gab es anschließend von den „Zäpfle-Bombern,“ der Narrenzunft Frommern. Die war nicht nur mit ihrer Kapelle sondern mit insgesamt 70 Närrinnen und Narren ins Bürgerhaus eingefallen.

Deren musikalisch bombastischen Auftritt wollte die „Lumbakabell halba heh“ nicht nachstehen und riss die Gäste mit fetziger Musik förmlich von den Bänken. Einige kletterten sogar auf die Tische.

Genauso kam das Publikum beim Auftritt der Showtanzgruppe der Schlatter Uhus auf seine Kosten. Nach ihrem tänzerisch überaus gelungenen, ebenfalls mit akrobatischen Einlagen gewürzten Auftritt, kamen die zehn Mädels natürlich zur Zugabe aufgefordert. Und das gleich mehrfach.

Vor dem großen Finale, bei dem alle Akteure noch einmal auf die Bühne kamen, lieferte das Männerballett der Bechtoldsweiler Narrenzunft wieder einmal eine vom Publikum viel umjubelte Show ab. Es dauerte lange, bis der Applaus verebbt war.

Wer wollte da nach Hause gehen? Die Bechtoldsweiler Narren und ihre Gäste tummelten sich noch lange an der Bar oder auf der Tanzfläche zur Musik der Band „Südlife“.