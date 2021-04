Leicht angeschickert am frühen Morgen nach dem Zeitungskauf ins Büro kommen. Das gibt es nur an Altweiberfasnet, nur in Hechingen und da nur am Obertorplatz. Den Start der närrischen Tage erlebte man im kleinen Lädle im Gebäude Klaiber immer bei absolut stilechter Verkleidung des sympathischen ...