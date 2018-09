Hechingen Eine Woche lang kaum Züge im Killertal

Hechingen/Jungingen / HZ

Von Donnerstag, 4. Oktober, bis einschließlich Dienstag, 9. Oktober, kommt es auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Hechingen und Gammertingen in beiden Richtungen zu Schienenersatzverkehr. Dies kündigt die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG), zu der die Hohenzollerische Landesbahn gehört, an.

Grund dafür sind Bauarbeiten der SWEG Schienenwege GmbH bei Jungingen. Die Ersatzbusse verkehren mit nahezu identischen Fahrzeiten wie die Züge, sodass die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse in der Regel erhalten bleiben. Die Busse halten entweder direkt am Bahnhof oder an den zumeist bahnhofsnahen Bushaltestellen der HzL-Buslinie 9. Diese sind Hechingen Bahnhof/ZOB, Schlatt B 32, Jungingen Unterführung, Killer „Lamm“, Hausen B 32/Bahnhof, Burladingen Josef-Mayer-Straße, Rathaus und Bahnhof, Gauselfingen Rathaus, Neufra Hohenzollernstraße, Gammertingen Europastraße und Bahnhof/ZOB.

Wichtige Ausnahme: Im Berufsverkehr fährt weiterhin der Zug 86306 (Abfahrt in Gammertingen um 6.17 Uhr) mit früheren Fahrzeiten bis Jungingen, wo in den Schienenersatzverkehr am Bahnhof umgestiegen werden muss. Einsteiger in Jungingen und Schlatt werden gebeten, den ersten Bus zu nehmen, der zusätzliche Kapazitäten bereithält. In der Gegenrichtung beginnt Zug 86307 um 6.50 Uhr als einziger Zug bereits in Jungingen.

Die Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten und den üblichen Verkaufsstellen zu besorgen. Bei Haltestellen, die sich nicht an Bahnhöfen befinden, werden Naldo-Fahrkarten auch im Bus verkauft. Die Fahrradmitnahme ist in den Bussen in der Regel nicht möglich.

Weitere Informationen erhalten die Fahrgäste auf Aushängen an den Bahnhöfen zwischen Hechingen und Sigmaringen, im Internet unter www.hzl-online.de oder telefonisch bei der Hohenzollerischen Landesbahn unter 07471/18 06 11.