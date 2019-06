Mit viel Blasmusik und einer historischen Schlepperschau beging der Musikverein Bietenhausen seine Pfarrgartenhockete.

In Scharen strömten die Besucher in den Pfarrgarten, wo sie sich am Samstag und Sonntag von mehreren Musikkapellen bestens unterhalten ließen. Von einem „Wohlfühlfest“ war die Rede. Nur eines lief beim Jubiläumsfest schief: Ausgerechnet auf den groß angekündigten Fassanstich musste verzichtet werden. Wie der Vorsitzende Holger Eggenweiler mitteilte, habe das Bierfass bei der Getränkelieferung gefehlt. Dennoch blieben die Gäste natürlich nicht auf dem Trockenen sitzen.

Kaum eine Verschnaufpause gönnte sich das Bewirtungspersonal, das am Samstagabend ein Wurstsalat-Vesper auftischte. Zum Auftakt spielte die Musikgemeinschaft Höfendorf-Wachendorf. Sie zog es vor, nicht auf der Bühne im Festzelt Blasmusik zu machen, sondern draußen bei den Zuhörern unter den schattenspendenden Bäumen. Später war der Musikverein Wolfenhausen dran. Danach herrschte Mallorca-Partystimmung im Barzelt. „Es war angenehm voll“, stellte Jochen Eberhart vom Festkomitee fest. Die Festbesucher tranken Cocktails und Sangria mit Strohhalmen aus Bierkrügen.

Der Festsonntag stand ganz im Zeichen der Oldtimer-Schlepperschau. Freie schattige Plätze unter Sonnenschirmen und Bäumen waren rar. Zusätzlich baute man im Freien Festzeltgarnituren auf. Es konzertierten die Musikvereine Hailfingen, die Jugendkapelle Rangendingen-Bietenhausen-Höfendorf und zum Festausklang der Musikverein Erlaheim.

Ein Hingucker auf dem gegenüberliegenden Brechplatz waren die 24 historischen Fahrzeuge. „Eine solche Ausstellung passt einfach zu einem Musikfest“, meinte Jochen Eberhart, der die Fahrzeugschau federführend organisierte. Fast die Hälfte solcher Oldtimer-Fahrzeuge präsentierten Bürger aus Bietenhausen, darunter beispielsweise der elf PS starke Deutz-Traktor, Baujahr 1950, von Jochen Eberhard selbst. Markus Leins parkte einen Kramer KL 130 auf dem Brechplatz. Als ein „Schätzle“ bezeichnet Raymond Kleinmann seinen Kramer KL 11. Von Tim Uttenweiler stammte der rote Fahr D66. Nebenan standen der Hermann-Lanz-Bulldog D112 von Burkard Schmid, der Fahr D90 von Volker Eggenweiler und der Fiat-Schlepper, Baujahr 1974, von Roland Beilard. Jürgen Wild aus Rangendingen brachte gleich zwei renovierte und glitzernde Eicher-Maschinen mit – den „Tiger 2“ mit 35 PS und den „EM 200“ mit 25 PS. „Rund 700 Stunden Arbeit stecken da in einem Fahrzeug drin. Jede Schraube musste gelöst werden“, erzählt Wild. Nicht zu übersehen waren die Lanz-Traktoren von den Hirrlinger Schwungradfreunden. „Die sind robust und laufen sogar mit Salatöl“, erläuterte Stefan Biesinger, der einen Lanz D9506 mit dem herausnehmbaren Lenkrad und einer Vorglühzeit von 20 Minuten zum Laufen brachte. „Solche Fahrzeuge haben einen Wert von mindestens 30 000 Euro.“ Hermann Albus aus Bietenhausen knatterte mit einem motorisierten DKW-Zweirad, Baujahr 1937, daher. „Das hab ich von meinem Lehrmeister vererbt bekommen“, sagt der 81-Jährige, der auch noch eine NSU-Quickly-Zweiradmaschine, Baujahr 1957, dabei hatte. Den Fahrzeugpapieren konnte man entnehmen, dass das Motorrad seinerzeit zuerst auf die Landespolizeidirektion Südbaden zugelassen war. „In die beiden Fahrzeuge habe ich so viel Geld investiert, dass ich mir ein neues Motorrad hätte kaufen können.“

Im Feuerwehrhaus fand zusätzlich eine von Josef Albus und Hermann Beuter zusammengestellte Fotodokumentation der 60-jährigen Vereinsgeschichte des Musikvereins statt. Zu sehen war auch das Einladungsschreiben zum Gründungsfest 1961, das an „Seine königliche Hoheit, Prinz Franz Joseph von Hohenzollern“ gerichtet war.