Hechingen Einladung zu einer Reise ins Mittelalter

Hechingen / SWP

Am 15. April geht’s mit Wolfgang Heller und den Mittelalterfreunden Zollernalb durch die Stadt.

Eine nicht alltägliche Stadtführung, nämlich eine Reise ins mittelalterliche Hechingen, findet am Sonntag, 15. April, in Hechingen statt. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus. Zur Erhellung der auch als dunkel charakterisierten Mittelalterepoche tragen Stadtführer Wolfgang Heller und die Mittelalterfreunde Zollernalb bei. Letztere haben es sich zum Ziel gesetzt, die Kultur des Mittelalters wieder aufleben zu lassen und treten mit entsprechend originalgetreuen Gewändern, Zubehör und auch Waffen auf.

Gestartet wird mit einer mittelalterlichen Modenschau im Rathaus, dann geht es gemeinsam mit den Mittelalterfreunden und Wolfgang Heller auf einen Rundgang durch die Stadt. Im Blickpunkt steht insbesondere das Spätmittelalter, also der Zeitraum zwischen zirka 1250 und 1500 nach Christus.

Das mittelalterliche Hechingen, 786 erstmals urkundlich erwähnt, lag an einem bedeutenden Handelsweg und am Fuße des Zollerberges, auf dem seit Mitte des 11. Jahrhunderts die mächtige Burg der Zollern stand. Die Stadt Hechingen ist dann im Zuge der großen Stadtgründungswelle des 13. Jahrhunderts von den Zollerngrafen angelegt worden. Im Umkreis von 50 Kilometern um den Zoller sind nicht weniger als 20 Städte aus dem Boden geschossen. Die Führung wird den Charakter der Stadt und das Leben in der Stadt betrachten. Welche Funktion hatten der städtische Adel und die reichen Bürgergeschlechter? Welches Handwerk und welches Gewerbe wurden ausgeübt? Wie sah ein städtisches Wohnhaus aus? Wovon lebten die Bürger und wie sah ihre Ernährung aus? Auch die Kirche, die Geistlichkeit und das Rechtsleben finden Betrachtung.

Abschließend wird die Mittelalterabteilung des Hohenzollerischen Landesmuseums besucht. Das Ende der Führung ist gegen 16 Uhr vorgesehen.

Info Mehr über die Mittelalterfreunde: www.mittelalterfreundezollernalb.de.