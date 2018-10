Hechingen Eine Million für den Fürstengarten

Hechingen / Hardy Kromer

In fünf Jahren soll der Hechinger Landschaftsgarten wieder an seine besten Zeiten erinnern.

Dass der Hechinger Fürstengarten mal ein Meisterwerk der Gartenkunst war, das nach den Aufzeichnungen des berühmten Landschaftsarchitekten Hermann von Pückler-Muskau (ja genau, der Fürst Pückler) konzipiert wurde, sieht man ihm längst nicht mehr an. Die Blütezeit des englischen Landschaftsgartens oberhalb des Feilbachtal liegt mittlerweile 100 bis 200 Jahre zurück. Inzwischen hat der Fürstengarten eine fast 90-jährige Phase der „Pflegevernachlässigung“ hinter sich, wie der Landschaftsarchitekt Albrecht Schaal dem Bauausschuss des Gemeinderates am Mittwochabend darlegte.

Der Mann aus Frankfurt, dem der Hechinger Park schon seit 30 Jahren, als er Gegenstand seiner Diplomarbeit war, ans Herz gewachsen ist, appellierte an die städtischen Entscheidungsträger, jetzt eine neue Phase einzuläuten. In dieser soll der Fürstengarten seinem Glanz, den er über weite Strecken des 19. Jahrhunderts ausstrahlte, wieder ein gutes Stück näher kommen. Schaal sieht beileibe noch nicht alles verloren. Die mangelnde Pflege, bauliche Eingriffe und „die Axt des Fürsten“ hätten das Gesamtkunstwerk in den vergangenen Jahrzehnten zwar „beschädigt, aber nicht zerstört“.

Die Basis für die angestrebte Annäherung an den Zustand von vor 150 Jahren bildet das jetzt fertiggestellte Parkpflegewerk, das Albrecht Schaal im Auftrag der Stadt angefertigt hat. Schaal beschreibt darin sowohl seine landschafts- und denkmalpflegerischen Leitgedanken als auch ganz konkrete Schritte zur Umsetzung. Wichtig ist ihm – bei allen Überlegungen zur Sanierung der verfallenen Orangerie, zum Bau eines neuen Tempelchens auf dem Monopteros und einer möglichen Integration der jetzt leerstehenden Villa Silberburg – dass die Bepflanzung und die Wege in den Fokus rücken.

Kurzfristig will Schaal die Naturverjüngung von Eschen und Ahornen im ganzen Park stoppen, ausgeuferte Gehölze zurücknehmen und in teils extensive Wiesen umwandeln und dabei auch einige zugewucherte Ausblicke zum Hohenzollern und ins Feilbachtal wieder freistellen. Verlorengegangene schmale Spazierwege will er rekonstruieren, Wasserelemente wieder in den Park einbringen und den repräsentativen Bereich vor der Villa Eugenia wiederherstellen. Für den Villa-Vorplatz, so verriet Schaal, gebe es bereits „ein großes Sponsoring“. Lars Sunnanväder, der die Villa einst kaufen und vor dem drohenden Verfall retten wollte, stelle jetzt eine beachtliche Summe für den Vorplatz zur Verfügung.

Beachtliche Summen wird auch die Stadt Hechingen selbst in die Hand nehmen müssen, um das Parkpflegewerk umzusetzen. Albrecht Schaal errechnete die Gesamtkosten auf 1,045 Millionen Euro, die verteilt auf die Jahre 2019 bis 2023 aufzubringen wären. „Das hört sich nach viel Geld an“, räumte der Planer ein. „Aber das ist der Park auch absolut wert.“

Die genannten Kosten resultieren ausschließlich aus Vegetation und Wegebau. 812 Bäume und Sträucher will Schaal neu pflanzen lassen. Die Artenvielfalt steigern sollen Elsbeere, Traubenkirsche, Ulme, Faulbaum, Kornelkirsche und Weißdorn. Aber auch Fichten, Tannen und Kiefern gehören in den Park, betonte Schaal. Ohne die Axt wird eine Neugestaltung des Fürstengartens freilich auch nicht möglich sein. Insgesamt 155 Bäume will der Planer innerhalb der nächsten fünf Jahre fällen lassen, vor allem Exemplare der „Problem-Baum­arten“ Spitzahorn und Esche.

Als künftige Attraktion des Fürstengartens, die nach Schaals Auffassung „auch touristisch interessant“ sein könnte, schwebt Schaal ein sogenannter Schattengang vor, ein Hainbuchentunnel, wie es ihn im Park des bayerischen Schlosses Linderhofs schon gibt.