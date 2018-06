Hechingen Eine Mehrheit will Jogi Löw nicht mehr

Nicht mit anzusehen: Das WM-Aus tut auch deshalb so weh, weil die Mannschaft so schlecht war. © Foto: Matthias Badura

Hechingen / Von Sabine Hegele und Hardy Kromer

Dass die Frage kommen würde, war nach dem frühen Aus der deutschen Nationalelf bei der Fußball-Weltmeisterschaft klar: Soll Bundestrainer Joachim Löw (dessen Vertrag noch bis 2022 läuft) im Amt bleiben – oder nicht? Ex-Fußballprofi Mario Basler hat sich dazu schon klar geäußert: Jogi soll bleiben. Wie sehen das die Fußballexperten in der Region?

Axel Heiner, Jugendleiter beim FC Steinhofen, hält es wie Basler: „Löw muss weitermachen“, sagt er. Zwar sei er derjenige, der für die Kaderplanung zuständig ist, auf dem Platz aber stehen die Spieler – und die hätten es in den Vorrundenspielen der WM am Einsatz fehlen lassen. Ganz anders beim letztjährigen Confed-Cup, erinnert sich Heiner – und ebenso beim letzten „ordentlichen Qualifikationsspiel“: Da trafen die DFB-Kicker in Stuttgart auf Norwegen und machten sechs Kisten.

Nach Meinung des Jugendleiters braucht es dennoch einen Umbruch – „und warum nicht mit Jogi Löw?“ Die Frage sei doch vielmehr, ob der Schwarzwälder nach zwölf Jahren im Amt noch die Kraft und die Ausdauer dafür hat. Wenn nicht, was dann? „Dann braucht es einen Trainer, der junge talentierte Fußballer zu Nationalspielern formen kann“, sagt Heiner – dem dazu nur zwei Namen einfallen: Christian Streich („der es aber nicht machen wird“) und Jürgen Klopp. Vielleicht auch Ralph Hasenhüttl, nur fehle es dem noch an der nötigen Reputation.

Noch eines zuletzt: Das Ausscheiden des DFB-Teams bereits nach der Vorrunde hat Axel Heiner nicht überrascht. Das habe sich abgezeichnet. Weiterverfolgen wird er die WM trotzdem, wobei er Kroatien und Frankreich ganz vorne sieht.

David Gucwa ist ebenfalls Jugendleiter, allerdings beim FC Killertal, und er teilt Heiners Meinung nicht: „Jogi soll gehen. Nach zwölf Jahren ist es Zeit für frischen Wind.“ Am besten mit einem jüngeren Trainer, der auch altersmäßig näher dran ist an den Spielern. In zwei Jahren dann, hofft Gucwa, soll sich zur Europameisterschaft ein gut eingespieltes neues Team mit einem neuen Trainerstab präsentieren – und natürlich siegen. An wen er da als möglichen Coach denkt? „So vom Typ her an einen Tuchel oder Nagelsmann.“

Einig ist sich David Gucwa mit Axel Heiner in Sachen frühes Aus: „Diese Befürchtung hatte ich nach den ersten zwei Spielen gegen Mexiko und Schweden. Beide Male hat die Mannschaft ihr Potenzial nicht abrufen können.“ Dazu komme, dass Jogi Löw „falsch aufgestellt“ habe – nachdem er Gucwas Einschätzung nach zum Teil schon „falsch nominiert“ habe. Wem er jetzt den Titel gönnen würde? Belgien.

Falsch aufgestellt, falsch nominiert: Da geht auch Stefan Ermantraut mit, der den FC Hechingen eben als Trainer in die Bezirksliga geführt an. „Wenn sich Joachim Löw beim Stand von 0:0 gegen Südkorea umgedreht hat, dann hat er auf der Bank keinen Sané und keinen Götze gesehen, die diesem Spiel gutgetan hätten. Für Ermantraut waren zu viele Altgediente auf dem Platz, die ihre Leistungen nicht abrufen konnten. An Löw allein will der FC-Coach die Misere aber nicht festmachen: „Der ganze Stab hat Fehler gemacht. Es gibt beim DFB ganz viel aufzuarbeiten.“ Und so fordert Stefan Ermantraut seinen prominenten Kollegen zwar nicht zum Rücktritt auf („Das tut man als Trainer nicht“), macht aber keinen Hehl daraus, dass er einen Neuanfang mit einem neuen Trainerteam begrüßen würde.

Hechingens fußballbegeisterter Stadtpfarrer Michael Knaus wählt – keine Überraschung – eine seelsorgerisch anmutende Betrachtungsweise: Joachim Löw, so meint er, müsse letztlich „mit sich selber in Klausur gehen“ und sich ganz ehrlich fragen: „Kitzelt es mich tatsächlich so, dass ich es nochmal machen soll?“ Des Pfarrers Empfehlung an den Bundestrainer lautet: „Zur persönlichen Ehrenrettung würde ich es nicht machen.“

Knaus selbst wird trotz des frühen deutschen Ausscheidens mit guten Erinnerungen auf die WM zurückblicken: Jeweils zwischen 40 und 70 Leute haben im Pfarrhaus gemeinsam die Spiele der DFB-Elf gesehen. „Es sind mal wieder Generationen zusammengekommen. Das fand ich gigantisch. Denn das passiert so selten.“ Klarer Fall für ihn: In zwei Jahren wird man es wieder so machen: „Nach der WM ist vor der EM.“ Und bis dahin wird sich auch die deutsche Mannschaft neu sortiert haben, ob mit Jogi oder ohne.