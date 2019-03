Auch Rangendingen erfasst der derzeitige Klimaschutz-Trend: Einwohner und Händler versuchen nun, Plastik zu sparen.

Sie ist klein, rund und knallgelb. Eigentlich müsste diese Quietscheente signalrot sein – allen Betrachtern zur Warnung. Denn sie ziert aktuell die neuen Spendenkässle, die in vielen Rangendinger Geschäften auf der Theke platziert sind. Wer beim Einkauf eine Plastiktüte mitnimmt, wirft mindestens zehn Cent, der Umwelt zuliebe, in die Boxen hinein.

Diese Neuerung ist Teil einer gemeinsamen Aktion der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden. Seit Aschermittwoch wird in Rangendingen gefastet – und zwar Plastik. Initiiert wurde das von der Yvonne Stoll, aus ganz vielfältigen Gründen.

Alles begann mit einem Zeitungsartikel, in dem berichtet wurde, das Trinkwasser sei nur noch zwölf Jahre lang sauber, erinnert sich die 45-Jährige. Das habe sie nachdenklich gestimmt, denn ihre Tochter ist gerade einmal elf Jahre alt und eine solche, abgenutzte Welt möchte ihr die Rangendingerin nicht hinterlassen. Diese Ansicht ist konträr zur den Meinungen einiger älterer Mitbürger, weiß Yvonne Stoll. Diese fänden: „Mich hält die Erde noch aus“.

Dass sich die 45-jährige Mutter mit diesen Einstellungen nicht abfinden möchte, zeigt sie durch die Aktion. Ermutigt wurde sie auch durch das Engagement der jungen Klima-Aktivistin Greta Thunberg aus Schweden. Yvonne Stoll las zum Beispiel auch von einer neuen Studie, wonach 72 Prozent der Wasserprobleme durch Mikroplastik verursacht werden. Das ist für sie Grund genug, den Plastikverzicht – zumindest während der Fastenzeit – am Ort einzuläuten.

Daher stehen nun auch die Spendenboxen mit den Quietscheenten auf den Ladentheken in Rangendinger Geschäften. Auch die Metzgerei Heck unterstützt Yvonne Stoll mit ihrer Vision. Und damit nicht genug: Die Einkäufer können auch ihre eigene, umweltfreundliche Verpackung mitbringen und sich die Wurst- und Fleischwaren dort einfüllen lassen.

So macht das auch Yvonne Stoll an diesem Montagmorgen. Zwar ist die Fasten-Aktion erst vor ungefähr einer Woche, pünktlich am Aschermittwoch, gestartet, die Nachfrage ist aber bereits spürbar. „Es kommen etliche mit eigener Box“, berichtet Metzgereifachverkäuferin Renate Huber. Auch nach Yvonne Stoll bedient Renate Huber gleich den nächsten Kunden mit dem eigenen Behältnis.

12,6 Millionen Tonnen Plastik verbrauchen die Deutschen. Damit sind sie im europäischen Vergleich traurige Spitzenreiter. 3,6 Milliarden Plastiktüten, die jährlich verbraucht werden, weisen lediglich eine Gebrauchsdauer von 25 Minuten auf. Mit ihrer Aktion möchte die Initiatorin Stoll samt den Kirchengemeinden daher nun einen wichtigen Beitrag gegen die Rohstoffverschwendung und Klimabelastung leisten.

Allein die Einwohner Rangendingens, Höfendorfs und Bietenhausens produzierten jüngst 13 Tonnen Gelbe Säcke. Diese wurden von der Grosselfinger Entsorgungsfirma Bogenschütz, die neben weiteren 19 Betrieben die Umweltaktion unterstützt, vor dem Beginn der Fastenzeit abgeholt. Ziel ist es, diesen Pro-Kopf-Verbrauch zu verringern.

„40 Tage werden wir die Leute aufrütteln“, betont Yvonne Stoll. Aber auch langfristig sollen die Bürger animiert werden, umweltfreundlicher zu leben. Einen Gottesdienst mit Filmvorführung gab es schon. Mit der Schule und dem Kindergarten sind weitere Aktionen geplant. Den Lernenden werden 470 Einwegflaschen von den Erlösen geschenkt. Dank dieses Präsentes kann dann jeder Jugendliche am neuen Wasserspender von der Gemeinde Rangendingen zapfen.

Nach der Fastenzeit wird dann evaluiert: Konnte der Müll tatsächlich reduziert werden? Kaufen die Rangendinger weiterhin mit eigenen Behältnissen ein? Und wie viele Leute konnten trotzdem nicht auf eine Plastiktüte verzichten? Dieses Geheimnis wird also erst noch gelüftet. Nur die knallgelbe Quietsche­ente von den Spendenkässle weiß es vermutlich früher.