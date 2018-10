Einbruch in Lotto-Laden „Im Eierle“

Hechingen / SWP

Ein Hechinger Lottoladen hat in der Nacht auf Freitag ungebetenen Besuch erhalten. Zwischen 20 und 4 Uhr wurde die Scheibe eines Kiosks in der Straße „Im Eierle“ eingeschlagen. Durch die Öffnung drang der Täter in den Laden ein. Dort durchwühlte und verteilte er diverse Waren, bevor er flüchtete. Ob der Dieb etwas gestohlen hat, muss erst noch festgestellt werden. Um sachdienliche Hinweise bittet die Hechinger Polizei, Telefon 07471/ 98800.