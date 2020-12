In der Schulstraße in Grosselfingen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unbekannter in den Container eingestiegen, der in der Gemeinde als Jugendtreff eingerichtet ist.

Fenster eingeworfen und eingestiegen

Ersten Ermittlungen zufolge muss der Einbrecher zwischen 16 Uhr und 9 Uhr ein Fenster eingeworfen und sich so Zutritt in das Innere verschafft haben.

Vermutlich keine Beute, aber hoher Sachschaden

Der Täter durchwühlte nachfolgend mehrere Schränke, verließ die Räumlichkeiten dann allerdings vermutlich ohne Beute.

Der entstandene Schaden dürfte sich ersten Schätzungen nach auf mehrere hundert Euro belaufen. Der Polizeiposten Bisingen hat die Ermittlungen übernommen.

Das könnte dich auch interessieren: