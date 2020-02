Ein 37 Jahre alter Mann ist am späten Freitagabend in Balingen zum wiederholten Male gewaltsam in die Wohnung seiner Ex-Frau eingebrochen. Daraufhin drohte er Polizeibeamten. Die leiteten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Die 36 Jahre alte Frau hatte sich im Bad eingeschlossen und die Polizei alarmiert. Zwei Streifen des Polizeireviers Balingen konnten den Mann kurze Zeit später festnehmen – er war laut Polizei gerade dabei, die Badezimmertüre einzuschlagen.

Mann droht Polizeibeamten

Während des Abtransports und auch später im Polizirevier habe der betrunkene Mann die Polizeibeamten aufs Übelste beleidigt, bespuckt und bedroht, heißt es im Polizeibericht.

Mehrere Ermittlungsverfahren

Die Nacht musste der Mann in Polizeigewahrsam verbringen. Er müsse sich nun in mehreren Ermittlungsverfahren verantworten, so die Polizei.

