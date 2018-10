Hechingen Einbrecher sind in fünf Minuten fertig

Hechingen / Andrea Spatzal

Es ist erwiesen, dass Einbrecher nach nur fünf Minuten aufgeben. Es ist also leicht, sie aufzuhalten.

Die dunkle Jahreszeit rückt an und mit ihr zwielichtige Gestalten, die nur eines im Sinn haben: schnelles Geld und fette Beute. Wobei in Ganovenkreisen schon 500 Euro als Reibach gelten. Also sollten nicht nur betuchte Bürger auf der Hut sein. „Ein paar hundert Euro gibt es in jedem Haus zu holen“, weiß Kriminalhauptkommissar Lothar Rieger. Das volle Sparschwein vom Kind, ein Geldbeutel, ein Goldkettchen oder Papas Armbanduhr und schon zieht der Einbrecher zufrieden ab. Den Opfern hinterlässt er den angerichteten Schaden und vor allem das quälende Gefühl, in den eigenen vier Wänden nicht mehr sicher zu sein.

Lothar Rieger kennt sich aus mit Einbrüchen und den Folgen. Immerhin ist der 53-Jährige seit 31 Jahren bei der Polizei. Aktuell ist er beim Polizeipräsidium Tuttlingen für die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Balingen tätig. Am Dienstag hielt er für das neu gegründete Bildungsnetz Hechingen im Konstantinsaal der Stadthalle einen Vortrag über den Schutz vor Einbrüchen. Leider blieben viele Stühle leer. Rieger weiß auch, warum. Aber es war nicht das Fußballländerspiel Deutschland – Frankreich. „Der Leidensdruck ist nicht groß genug“, sagte der Kriminalhauptkommissar. Noch sei’s nämlich relativ ruhig an der Wohnungseinbruchsfront. Aber spätestens, wenn wieder Winterzeit ist, wenn’s früher dunkel wird, werden die Fallzahlen verlässlich ansteigen.

Wobei: Die Welt im Zollernalbkreis ist noch ein Stück weit in Ordnung. Etwa 100 Einbrüche pro Jahr werden registriert. 2017 waren es nur 79. Die Aufklärungsquote ist hoch. Bundesweit summieren sich die Fälle auf weit über 100 000 mit einem Schaden von 300 Millionen Euro und einer Aufklärungsquote von 17.8 Prozent.

Die Botschaft des Infoabends war klar und eindeutig: „Nach fünf Minuten gibt der Einbrecher auf. Sie können ihn aufhalten. Ich erkläre Ihnen, wie.“ Tatsächlich sei so ein Wohnungseinbruch eine Sache von Minuten, erklärte Rieger. Alles was länger dauert, werde abgebrochen. Fast jeder zweite Einbruch ist nur ein Einbruchversuch. Meist machen gesicherte Fenster und Türen oder aber aufmerksame Nachbarn, die Alarm schlagen, dem Ganoven einen Strich durch die Rechnung.

80 Prozent der Täter kommen über Fenster und Terrassentür ins Haus. Deshalb sei Sicherungstechnik das A und O, betonte der Referent. Das habe auch der Gesetzgeber erkannt und gewähre inzwischen über die KfW-Bank Zuschüsse bis zu 1600 Euro und Kredite für den Einbau einbruchhemmend geprüfter Türen und Fenster. Wichtig sei, den Antrag vor Beginn der geplanten Maßnahme zu stellen und die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen zu lassen. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle stehe den Hausbesitzern mit Rat und Tat zur Seite. „Auf Wunsch beraten wir auch vor Ort“, so Rieger. Über die Polizei können auch Listen mit geprüften Herstellern und Handwerkern abgerufen werden.

Nicht nur auf Fenster und Türen sollte man ein Augenmerk legen. Oft bieten Garagen- und Gartentüren oder Kellerlichtschächte einen direkten Zugang zum Haus, werden aber in punkto Sicherheit meist sträflich vernachlässigt. Eine weitere Schwachstelle ist das gekippte Toilettenfenster. „Da sollten stabile Gitter davor“, rät Rieger. Ein gekipptes Fenster sei ohnehin „grob fahrlässig“ – auch in den Augen der Versicherungen.

Bei Sicherheitstechnik sollte man überhaupt sehr auf Qualität achten. Das gilt auch für ein Tresor. Der sollte geprüft sein und fest verankert werden. Billige Überfallmeldeanlagen hätten die Tendenz, Falschalarme auszulösen, was für den Besitzer teuer werden kann. Aber auch hochwertige Modelle müssten regelmäßig gewartet werden, was ins Geld geht.

Außerdem zeigen Meldeanlagen einen Einbruch nur an, verhindern tun sie ihn nicht. Dabei ist es gerade das Eindringen eines Fremden in die Privatsphäre, woran Opfer am meisten zu kauen haben. 40 Prozent der Opfer erleiden einen Schock, leiden nach einem Einbruch an Angstgefühlen und Schlafstörungen. Immerhin 18 Prozent der Geschädigten wechseln die Wohnung. Gewalttätigkeit oder Zerstörungswut sei allerdings den wenigsten Einbrechern eigen. „Sie wollen nur die Beute und schnell wieder weg“, erklärt Rieger. Den Helden spielen und sich dem Eindringling in den Weg stellen, sollte man aber auch nicht.

Neben dem Mechanischen Grundschutz schrecke das richtige Verhalten Einbrecher ab. Nach dem Motto „Schlauer als der Klauer“ sollte man folgende Dinge beachten: Anwesenheit vortäuschen, Aufstieghilfen und Werkzeug wegschließen, Abwesenheitssignale vermeiden, Bewegungsmelder hoch genug anbringen, seine Wertsachen fotografieren und Gerätenummern notieren, und vor allem: Verdächtiges sofort der Polizei melden.