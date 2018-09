Hechingen Einbrecher in der Unterstadt

Hechingen / HZ

Zwei dreiste Einbrüche vermeldet die Polizei aus der Hechinger Unterstadt. Ein Autohaus und ein Gasthaus sind betroffen.

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, in ein Autohaus in der Hechinger Bahnhofstraße eingedrungen. Die Einbrecher stiegen den Angaben der Polizei zufolge über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude ein. Die Eindringlinge durchsuchten anschließend sämtliche Räume.

Verschlossene Schubladen und Schreibtische versuchten die Täter aufzuhebeln. Mit ein paar hundert Euro Bargeld und einem Mobiltelefon machten sich die Einbrecher aus dem Staub. Der verursachte Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Vermutlich dieselben Täter drangen in der gleichen Nacht in eine Gaststätte in der nicht weit vom ersten Tatort entfernten Schadenweilerstraße ein. Über ein Fenster verschafften sich die Eindringlinge Zutritt in den Gast­raum. Diesmal machten sich die Einbrecher ohne Beute aus dem Staub.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Polizeirevier Hechingen unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegen.