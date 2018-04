Hechingen Einbrecher erbeuten wertvolle Uhren

Hechingen / HZ

Die Anwesenheit der Hausbewohner hat Einbrecher in der Hechinger Fred-West-Straße nicht abgeschreckt.

Bisher unbekannte Täter sind am Dienstagnachmittag in ein Wohnhaus in der Hechinger Fred-West-Straße einge­drungen.

Zwischen 14.45 und 16.30 Uhr durchsuchten die Täter zunächst zwei in der Garage des Wohnhauses stehende Autos. In einem der beiden Fahrzeuge fanden sie etwas Bargeld und steckten es ein.

Danach drangen die Einbrecher ins Wohnhaus ein. Möglicherweise kletterten sie durch ein von ihnen geöffnetes Fenster, das zuvor gekippt war. Bei ihrer Suche nach Diebesgut fanden sie eine Schatulle mit mehreren wertvollen Uhren. Die Uhren nahmen sie mit, die Schatulle warfen sie bei dem Haus in eine Hecke. Die Tatsache, dass Bewohner des Hauses anwesend waren, schreckte die Täter nicht ab.

Die polizeiliche Ermittungsgruppe Wohnungseinbruch hat die Sachbearbeitung übernommen. Wer verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (Telefon 07433/2640 oder 07471/ 98 800).