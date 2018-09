Hechingen Ein Schuppen sollte keine Musikbar sein

Hechingen / Hardy Kromer

Die Pächter von Schuppen können die dazugehörigen Grundstücke jetzt für 15 Euro pro Quadratmeter kaufen.

Mit den Schuppengebieten in der Gesamtstadt beschäftigte sich der Verwaltungsausschuss des Hechinger Gemeinderats am Donnerstagabend. Erreicht wurde das Ziel, eine einheitliche Regelung zu schaffen.

Nachdem in Boll, Stetten, Stein und Sickingen die Grundstücke, auf denen die Schuppen stehen, bereits an die Bauherren der Schuppen verkauft worden sind, wird dies künftig nun auch in Bechtoldsweiler, Boll und Beuren möglich sein. Den Bauherren der Schuppen, die noch nicht Eigentümer von Grund und Boden sind, wird der Kauf angeboten.

In den Ortschaftsräten der drei Stadtteile war das bereits ein Thema. Bechtoldsweiler stimmte dem Schuppenverkauf zu. Weilheim beschloss, dass ein Erwerb möglich sein soll, die Schuppenpächter aber nicht zum Kauf verpflichtet werden sollen. In Beuren wird den Pächtern zur Wahl gestellt, ob sie weiterhin pachten oder aber kaufen wollen. In allen Gremien war man sich einig, dass Neu- und Nachfolgepächter grundsätzlich kaufen müssen.

Um die Schuppengebiete in allen Stadtteilen gleich zu behandeln, beschloss der Verwaltungsausschuss einstimmig, den Verkaufspreis für voll erschlossene Grundstücke auf 15 Euro pro Quadratmeter festzulegen. Die Kosten, die den bisherigen Pächtern für die Erschließung entstanden sind, werden mit dem Kaufpreis verrechnet.

Bürgermeister Philipp Hahn wies ausdrücklich darauf hin, dass die Schuppen auch dann, wenn die Grundstücke im Besitz der Bauherren sind, nur einer privilegierten landwirtschaftlichen Nutzungen dienen dürfen – und „nicht als Wochenendhaus mit Bar und Musik“. Solche Fälle kenne er aus eigener Anschauung. Da pflichtete ihm die Weilheimer CDU-Stadträtin und Ortsvorsteherin bei: „Mir wird manchmal auch schwindlig“, wenn sie sehe, wie die Schuppen tatsächlich genutzt würden.

Einschlägige Hinweise darauf im Kaufvertrag seien allerdings nicht erforderlich, sagte Michael Dehner, der Fachbereichsleiter Zentrale Dienste. Die Art der Nutzung von Schuppen sei bereits im Bebauungsplan genau geregelt.