Auf dem Bisinger Friedhof, wo auch seine Eltern begraben sind, hat nun Walter Kauf seine letzte Ruhe gefunden. Vor gut einem Jahr fand man Kauf, der in Bisingen wohnte, tot im Niehler Hafen in Köln. Was ihn damals bewegte, die Stadt am Rhein aufzusuchen, weiß keiner. Ebenso bleibt ein Geheimnis,...