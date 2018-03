Geburtstag Ein Leben für die Malerei

Rangendingen / Von Sabine Hegele

Wo er geht und steht: Seine Malutensilien hat Josef Haug immer dabei. Und es gibt keinen Tag, an dem er nicht zeichnet oder malt. Wohl auch an diesem Dienstag nicht – obwohl der Rangendinger Künstler seinen 75. Geburtstag feiert und Gäste erwartet. Irgendwann im Laufe des Tages wird er in einer ruhigen Minute ganz sicher zu Bleistift oder Pinsel greifen.

Die Malerei ist für den Jubilar die reine Freude. Das war schon immer so. Bereits als Schulkind hat Haug gerne gezeichnet – das entging auch seinen Lehrern nicht, erst recht nicht sein Talent dafür. Wen wundert es da, dass dem jungen Josef Haug nahegelegt wurde, sich zum Technischen Zeichner ausbilden zu lassen. Gesagt, getan. Bei der Rangendinger Firma Tubex hat er seine Ausbildung gemacht. Und dem Beruf des Technischen Zeichners die Ausbildung zum Techniker drauf gesetzt. Darauf folgte noch eine betriebswirtschaftliche Ausbildung.

Nach seinen ersten Lehrjahren in Rangendingen veränderte sich Josef Haug beruflich in Richtung Göppingen, wo er als Konstrukteur bei der Firma Schuler Pressenbau arbeitete. Weitere berufliche Stationen waren Rottenburg, Reutlingen und Bad Urach. Zuletzt war er als Betriebsleiter bei der Firma Büschel Kontaktbau in Jungingen tätig. In den Jahren seiner Berufstätigkeit erwarb der Ehemann und Familienvater diverse Patente im Konstrukteursbereich.

Die Malerei war ihm in all diesen Jahren leidenschaftlicher Ausgleich. Hatte er bereits während seiner Schulzeit dem Maler August Schetter über die Schulter geschaut, folgten in den Jahren danach zahlreiche Fortbildungen und Kurse in Tübingen und Reutlingen. Der Erfolg seiner künstlerischen Tätigkeit entwickelte sich langsam – aber stetig.

Seit vielen Jahren – und noch heute – ist Josef Haug Veranstalter von Zeichen- und Malkursen in seinem Eigenheim, wozu er stets Teilnehmer aus der ganzen Bundesrepublik begrüßen darf. Als Gründer der „Rangendinger Maler“ stellt er seine Werke regelmäßig in der Starzelgemeinde aus; dazu kamen in der Vergangenheit unzählige Ausstellungen im Zollernalbkreis, in Reutlingen, Tübingen, Bad Urach… und ebenso in der Schweiz. Josef Haug ist als einziger Deutscher Mitglied in der Gilde Schweizer Bergmaler. Bevorzugt in Grindlwald hält er die Bergwelt auf Leinwand fest.

Vor den Bergen gehörten Ortsansichten, Bäume und Streuobstwiesen zu den Lieblingsmotiven des Jubilars – und noch immer inspirieren ihn Streifzüge durch die Natur, eben diese Motive auf seinen Bildern festzuhalten.

Mit seinem Hobby hat sich ­Josef Haug in Künstlerkreisen einen guten Namen gemacht. Nicht von ungefähr gibt es zahlreiche Veröffentlichungen über ihn – und auch Josef Haug selbst ist immer mal wieder unter die Autoren gegangen. So hat er mit seinen Recherchen über die Kirchen- und Frühgeschichte seiner Heimatgemeinde maßgeblich zum Gelingen des Heimatbuches „1200 Jahre Rangendingen“ beigetragen. Des Weiteren hat er die Rangendinger Heimatchronik in Form einer Zeitschrift herausgebracht. Außerdem hat er „Bilder aus vergangenen Tagen“ (aus Rangendingen) als Buch veröffentlicht.