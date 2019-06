Ein Konzert mit Gänsehautfaktor: Sänger Yannick Thoy und Band traten in der Hechinger Johanneskirche auf.

Durch keine Sprache der Welt lassen sich Gefühle so gut ausdrücken wie durch die Musik. Was läge da näher, als ein Konzert mit dem Titel „Emotionen“ zu überschreiben? Unter diesem Motto lieferten Sänger Yannick Thoy und seine Musikerkollegen Benjamin Fecker (Gitarre), Matthias Thomann (Cajon), Martin Schmolze (Bass) und Kantor Alexander Baumgärtner (E-Piano) am Samstag in der Hechinger Johanneskirche einen Auftritt ab, bei dem sich ein Gänsehautmoment an den nächsten reihte.

Pfarrer Horst Jungbauer, dem die Begrüßung der Besucher oblag, freute sich, dass die fünf Musiker zum ersten Mal gemeinsam in dieser Formation öffentlich auftraten und es beim Johanneskonzert damit eine Premiere zu feiern gab. Mit Blick auf das Motto des Konzertes stellte er die Frage in den Raum: „Haben Emotionen in der Kirche überhaupt Platz?“ Die klare Antwort darauf laute natürlich: Ja, denn „die Liebe ist die größte Emotion, sie steht in der Mitte.“

Mit gefühlvollen Liedern wie Didos „No Freedom“ oder „All of me“ von John Legend berührten Yannick Thoy und seine Band unwillkürlich die Herzen der Zuhörer. Vom ersten Takt gab der Sänger, dessen ausdrucksstarker Tenor mit hellem Timbre besticht, alles und legte – feinfühlig begleitet von der Band – so viel Emotion in die einzelnen Songs, dass diese eine ganz neue Bedeutungsebene erreichten.

Das Bestreben, moderne, neue Musik in die Kirche zu bringen, werde mitunter kritisch beäugt, führte Thoy aus. Während der Vorbereitungszeit hätten er und seine Band aber festgestellt, „dass weltliche Musik und Kirchenmusik oft gar nicht so weit auseinander liegen.“ Dies kam bei Liedern wie „Praying“ von Kesha oder dem mit ganz viel Hingabe vorgetragenen „Reckless Love“ von Cory Asbury wunderbar zum Ausdruck.

Emotionen – wo kommen sie besonders geballt vor? „Für mich sind die Filme von Disney pure Emotion“, verriet Yannick Thoy. Kein Wunder also, dass sich der Sänger für die dazugehörigen Lieder begeistert, die meist auch noch eine berührende Botschaft vermitteln. So kommt in „Gott Deine Kinder“ aus Disneys Meisterwerk „Der Glöckner von Notre Dame“ zum Ausdruck, dass es keine Menschen zweiter Klasse gibt. Ebenso berührend ist der Song „Farbenspiel des Winds“ aus dem Film „Pocahontas.“

Wunderbar interpretiert wurde von Sänger und Band auch der Klassiker „Over the Rainbow“, der seine Wirkung stets zuverlässig zu entfalten vermag, sowie der dunkel angehauchte James Bond-Titel „Skyfall.“ Bedeutend fröhlicher wurde es mit „Bad Day“, einem Lied, das vor positiver Energie nur so sprüht.

Ein Höhepunkt des Konzertabends stellte der Song „Suddenly Seymour“ aus dem Musical „Little Shop Of Horrors“ dar, bei dem Yannick Thoy mit Rebecca Beiter eine charmante Duett-Partnerin an seiner Seite hatte. „Wir kennen uns schon seit dem Kindergarten und haben schon viel zusammen erlebt“, erklärte Thoy. Auch im Chor haben die beiden schon gemeinsam gesungen. Dass ihr letzter Auftritt im Duett schon Jahre zurücklag, war beim Johanneskonzert in keinster Weise zu spüren. Ganz im Gegenteil erwiesen sich die beiden als eingespieltes Team, dessen Stimmen sich bei der herzerwärmenden Musical-Ballade wunderbar ergänzten. Überaus mitreißend gestaltete sich auch der bekannte Whitney- Houston-Song „One Moment In Time“, der mit ganz viel Emotion gefüllt war und zu dem viele leuchtende Handys geschwenkt wurden.

Begeisterter Beifall und anhaltende Ovationen motivierten Yannick Thoy am Ende noch zu einer besonderen Zugabe. Mit „Picking up the Pieces“ brachte er erstmals eine Eigenkomposition zur Aufführung, mit der er bewies, dass nicht nur ein wunderbarer Sänger in ihm steckt, sondern auch ein begabter Komponist.