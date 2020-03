So viele Mitglieder waren bei einer Hauptversammlung schon lange nicht mehr anwesend“, bemerkte Philipp Janz, der er sich sogar am Tag seines 53. Geburtstages nicht nehmen ließ, mit dabei zu sein. Der Anlass war ja auch ein ganz besonderer im Schützenhaus am Freitagabend, denn: Nach 20 Jahren Amtszeit als Oberschützenmeister musste für Jörg Länge ein Nachfolger gefunden werden. Und den fand die Versammlung in Ralf Dieringer.

„Aufhören, wenn es am Schönsten ist“

„Wenn es am Schönsten ist, sollte man aufhören“, meinte der scheidende Oberschützenmeister Jörg Länge gegenüber der Hohenzollerischen Zeitung vor seinem letzten Jahresbericht. 142 Mitglieder (117 männlich, 25 weiblich, neun Ehrenmitglieder und neun Jungschützen) habe der Verein mit Stand März 2020, dass das allerdings einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr bedeute, musste Länge feststellen. Ein Lichtblick für die Zukunft sei allerdings der Nachwuchs, was auf eine gute Jugendarbeit zurückzuführen sei.

Grillplatz und Vereinsheim sind beliebt

Als hervorzuhebende Aktionen nannte Länge einmal die Vermietung des Grillplatzes und des Vereinsheimes, das inzwischen von der Bevölkerung „gut angenommen“ werde, und natürlich die Vatertagshockete und das Jedermanns-Schießen der Rangendinger Vereine und Betriebe. Vor allem die Rekordbeteiligung beim Jedermanns-Schießen sei auf der im Herbst 2019 fertiggestellten neuen Kleinkaliber-Anlage zurückzuführen.

50 Meter-KK-Anlage als Meilenstein – Die Chemie „stimmt“

Und damit kam Länge zu dem größten und für ihn letzten Projekt, bei dem er als Oberschützenmeister entscheidend mitwirken konnte. „Im Nachhinein war der Umbau der 50 Meter-KK-Anlage auf ein neues System mit elektronischer Trefferanzeige ein fast nicht zu bewältigendes Bauvorhaben“, erinnerte er sich. Und doch hätte man es geschafft, nur möglich gemacht einmal durch die Zustimmung von Bürgermeister und Gemeinderat und dann natürlich durch die erbrachten Leistungen aller mitwirkenden Vereinsmitglieder. Die „Chemie“ stimmt also im Verein, wie auch Bürgermeister Johann Widmaier und der Vizepräsident im Sportkreis Zollernalb, Muzaffer Canga, feststellten.

Stimmen tut es auch bei den Finanzen des Vereins, wenn ohne den Umbau der KK-Anlage von einer „sehr guten Bilanz“ hätte gesprochen werden können, meinte dazu Schatzmeister Bernd Pflumm.

Lob für die Jugend

Sportleiterin Simone Bortoli und Jugendleiter Dietmar Schmid berichteten über beachtliche Erfolge bei Vereins,- Bezirks,- Landes und Deutschen Meisterschaften sowohl im aktiven Bereich als auch Jugendbereich. Anne Kohler und Sofia Dieringer nahmen an den Deutschen Meisterschaften in München teil. Mit der Anschaffung eines Lasergewehres gebe es jetzt die Möglichkeit, Kinder bereits ab sechs Jahren an den Sport heranzuführen.

Versammlung votiert geschlossen für den Nachfolger

Einstimmig wurde Ralf Dieringer zum Nachfolger von Jörg Länge gewählt. Er versprach, den Verein im Sinne seines Vorgängers „bestmöglichst zu führen“.

Wiedergewählt wurden: Julia Jäger (Schützenmeisterin); Bernd Pflumm (Schatzmeister); Annekatrin Reiner (Schriftführerin, Presse, Internet-Seite); Simone Bortoli (Sportleitung); Dietmar Schmid (Jugendleiter und stellvertretender Sportleiter); Bea Schmid (Geschäftsführerin); Xaver Dieringer (Haus- und Gerätewart, Fahnenträger) und Anne Kohler (stellvertretender Jugendleiterin und Spartenleiterin).

Coronavirus Hechingen und Zollernalbkreis Auch DRK und Schützen im Kreis sagen Versammlungen ab Hechingen

Vier Mitglieder verabschiedeten sich nach langjähriger Tätigkeit aus dem Kreis der Beisitzer. Es wurden gewählt: Kai Steinhilber (kommt für Peter Wannenmacher); Dennis Kohler (für Bernd Maletzki); Manuel Biesinger; Markus Reuter (für Markus Schwenk); Sofia Dieringer (für Karin Maletzki); Martin Länge und Madelaine Dieringer (für Dennis Kohler). Zu den wiedergewählten Kassenprüfern Willi Wannenmacher und Fritz Wiest gesellt sich jetzt Michael Haug.