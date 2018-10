Hechingen Ein Hoch auf die HZ-Leserfahrt!

Hechingen / swp

Goldener Oktober auch am gar nicht nebligen Neckar in der Landeshauptstadt: Einen Supertag haben die HZ-Leserinnen und HZ-Leser mit dem Dienstag erwischt für ihren Besuch auf dem Cannstatter Wasen. Zwei Reisebusse aus dem Hohenzollerischen kamen am Mittag beim zweitgrößten Volksfest Deutschlands vorgefahren, und unmittelbar darauf ging die Post ab. Für Kurzweil der unterschiedlichsten Art ist bei der Stuttgarter Festivität schließlich gesorgt. Der Sammelpunkt der beliebten Leserfahrt war ein weiteres Mal im Dinkelackerzelt. Dort ließen vergnügte Menschen aus Haigerloch, Rangendingen, Weilheim und Hechingen (unser Bild) mit Bier- und Wasserkrügen den prächtigen Tag hochleben.