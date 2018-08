Hechingen Ein Glücksgriff für die Oberstadt

Umzug in den letzten Zügen: Eröffnet wird der „Glücksgriff“, der Hechinger Second-Hand-Kleiderladen des Caritasverbandes im Dekanat Zollern, jedoch erst in einigen Wochen. Am 8. Oktober öffnen sich in der Schloßstraße 21 die Türen. © Foto: Matthias Badura

Hechingen / Von Matthias Badura

Der Second-Hand-Kleiderladen der Caritas öffnet im Oktober. Derzeit laufen die Umbauarbeiten in der Schloßstraße 21.

Der Kleiderladen der Caritas in der Hechinger Schadenweilerstraße 17 in Hechingen hat geschlossen. Er macht auch nicht wieder auf. Zumindest nicht an diesem Standort und nicht unter dem hin und wieder gebrauchten Namen „Kleiderkammer“. „Glücksgriff heißt das neue Geschäft, das sich künftig in der Schloßstraße 21 befindet – im gleichen Gebäude, in das der Tafelladen der Caritas bereits im April umgezogen ist (die HZ berichtete).

Am Dienstag dieser Woche wurden die letzten Kleiderkartons, Kisten und Säcke aus der Unter- in die Oberstadt verfrachtet, dann war der Umzug abgeschlossen. Bis sich die Türen am neuen Standort öffnen, dauert es allerdings noch. Die feierliche Einweihung mit Dekan Alexander Halter findet erst am Montag, 8. Oktober, statt. Das Genehmigungsverfahren hat sich hingezogen, man ist in Verzug geraten. Vielleicht ganz gut so, denn im „Glücksgriff“ gibt es noch einiges zu tun.

Noch sieht es ein bisschen aus „wie bei Hempels“. Aber, dass es ein todschicker Laden werden könnte, mit großzügigen Umkleidekabinen, Kinderecke, Lesesofa und Büchertausch-Regal – das lässt sich bereits erahnen.

Wenn es soweit ist, richtet sich das Kleiderangebot im „Glücksgriff“ nicht nur an Menschen, die eine Berechtigungskarte für den Tafelladen im Untergeschoss besitzen. Im „Glücksgriff“ kann jeder einkaufen. Und es lohnt sich, versichert Ursula Koschak, die das Geschäft betreut. „Wir haben tolle Second-Hand-Sachen“. Teils, erläutert die Caritas-Mitarbeiterin, sind die Schuhe, Mäntel, Hosen oder auch Babykleidung fabrikneu, weil sie von den Spendern gar nie getragen wurden.

Andere Stücke, man sieht’s, haben den Vintage-Schick, der die Augen modebewusster Menschen glänzen lässt. Freilich findet man auch gewöhnliche Alltagskleidung für Arbeit, Freizeit, Sport. Unappetitliches Zeug, total Abgetragenes oder Ramsch wird umgehend an die Papiermühle weitergegeben. Und der Preis? „Günstig“, verspricht die Organisatorin. Wobei Tafel-Kunden nochmals einen Abschlag von 50 Prozent erhalten. Der „Glücksgriff“ soll aber nicht nur Laden sein, sondern zur Begegnungsstätte werden. Geplant sind Nähkurse, Autorenlesungen oder auch Kunstausstellungen. Das ist eben die Idee, die den Umzug an den neuen Ort von Anfang an begleitete. Man will mit den sogenannten Bedürftigen im neuen Geschäft „raus aus der Randlage, mitten „in die Gesellschaft hinein“, wie es Caritas-Geschäftsführer Elmar Schubert gegenüber der HZ einmal formulierte. Es könnte gelingen.