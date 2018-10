Jungingen Kneipensingen mit Oli im Junginger „’s Café“

Jungingen / Matthias Badura

Wirtin Marion Winter wagt es: Im „’s Café“ ist am Donnerstag ein Kneipensingen statt. Mitmachen kann, wer immer auch mag.

Hell die Gläser klingen, ein frohes Lied wir singen! Aber wer singt heute noch aus Spaß an der Freud’, einfach so, im Kreis von Freunden und Bekannten? Niemand mehr! Oder? Das sogenannte Wirtshaussingen findet seit ein paar Jahren in immer mehr Gemeinden immer mehr Zulauf. Einmal die Woche, einmal im Monat trifft man sich in einem Lokal oder Gemeindesaal, einer schlägt die Klampfe, spielt die Handorgel, und dann geht’s quer durchs Liederbuch.

Erster Junginger Versuch

Auch in Jungingen will man es mit einem solchen Wirtshaussingen versuchen. Und zwar erstmals am 1. November, im „’s Café“ an der Starzel, dem vormaligen „Café Antlitz“.

Wirtin Marion Winter liebäugelt längst mit der Idee, jetzt macht sie sich den Liederabend zum Geburtstagsgeschenk. Nein, nicht sie feiert Geburtstag, sondern „’s Café“. Vor einem Jahr hat die Jungingerin mit Hilfe ihrer Familie die verwaiste, ausgeräumte Kneipe neu eröffnet. Seither gedeiht „’s Café“ prächtig.

Wer stimmt am Donnerstagabend an? Marion Winter hat dafür Oliver Simmendinger gewonnen. Den Wahl-Junginger kennt man als Leiter des Killermer Peitschenmuseums, wer ihn noch etwas besser kennt, weiß jedoch, dass Simmendinger mehrere Instrumente beherrscht und schon in verschiedenen Bands und Orchestern mitgespielt hat. Ein Profi also!

Doch keine Sorge, wer mitsingen will, muss kein Profi sein. Stimmliche Badewannenerfahrung genügt. Die Teilnehmer müssen ausschließlich Spaß am Gesang haben.

Auch vor Textschwäche braucht sich niemand zu fürchten, es sind Liederbücher vorbereitet, man kann sich gar nicht blamieren.

Was wird gesungen? „Alles was Spaß macht und was die Leute singen wollen“, sagt Marion Winter, „von der alten Volksweise und Fahrtenliedern bis hin zu deutschen Schlagern und Popsongs.“

Eine Fortsetzung des „Kneipensingens mit Oli“ ist nicht fest geplant, sie ist aber auch nicht ausgeschlossen. „Wir schauen einfach mal, wie es ankommt.“

80er-Party am Mittwoch

Der Abend am Donnerstag hat alle Aussichten lustig zu werden, zumal schon etliche Sangesfreudige ihr Kommen zugesagt haben.

Wer es bis dahin nicht abwarten kann, dem sei folgender Tipp gegeben: „’s Café“ beginnt seine Jubiläumsfeierlichkeiten zur einjährigen Neueröffnung bereits am Mittwoch mit einer „80er-, 90er- und 2000er-Party“. Hier sorgt ein Discjockey für die Musik, aber war mag, darf freilich trotzdem unbeschwert mitsingen. Beide Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr.