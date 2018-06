Hechingen Eidesformel, drei Unterschriften, ans Werk

Hechingen / Ernst Klett

Seit Donnerstagabend ist Philipp Hahn als Hechinger Bürgermeister vereidigt und verpflichtet – und Apfelbaumbesitzer.

Nur keinen Festakt mit unnötigem Drumherum. Es gebe viel zu viel Arbeit, um Zeit zu verschwenden. Das war Philipp Hahns Begründung dafür, dass er seine Vereidigung ins Amt des Hechinger Stadtoberhaupts im Rahmen einer regulären Gemeinderatssitzung haben wollte. So ist es am Donnerstagabend zu Beginn der Tagesordnung geschehen – und gleich anschließend ging es ungebremst ans Werk. Es waren insgesamt 15 teilweise sehr gewichtige Punkte zu beackern.

So ganz das Tagesgeschäft war es allerdings doch nicht. Im Erdgeschoss stand bereits das Klavier für Jürgen Lehmann und die spätere Feier, die Besucherplätze waren komplett belegt, und Jürgen Fischer, der sonst auf legere Kleidung steht, hatte zum roten Hemd ein schwarzes Jackett gewählt. Ihn hatte der Gemeinderat unter der Regie von SPD-Stadträtin Ingrid Gruler einstimmig auserkoren, um den bisherigen Ersten Beigeordneten per Eidesformel zum Bürgermeister der Zollernstadt zu machen. Wenige Sätze und drei Unterschriften später leitete Philipp Hahn schon seine erste Ratssitzung als Verwaltungschef. Dass dies überhaupt nicht ungewohnt war, weil er es vertretungsweise schon mehr als ein Jahr gemacht hat, tat nichts dazu. Die Stimmung war bestens im Saal, und das Donnergrollen über dem Rathaus wollte absolut niemand interpretieren.

Jürgen Fischer hatte an den überwältigenden Wahlerfolg am 29. April mit über 90 Prozent der abgegebenen Stimmen erinnert und den Sieger als den richtigen Mann am richtigen Ort gepriesen: Als Einer von außen habe Philipp Hahn lange schwelende Konflikte gelöst, ohne dass dabei jemand sein Gesicht habe verlieren müssen. Für „das nicht so neue Amt“ wünschte der SPD-Fraktionschef ein „allseits glückliches Händchen“. In das gab es als Geschenk der Stadträte einen Apfelbaumsetzling für Familie Hahn und den Bechtoldsweiler Garten.

Der Bürgermeister bat um eine weiterhin gedeihliche Zusammenarbeit – und rief dann ohne jegliche Pause zur Fortführung der Tagesordnung auf.