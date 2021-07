Man liest in oft, in der Presse, im Blättle oder auf Plakaten, den Aufruf des DRK zur Blutspende. Gerade während der Corona-Pandemie und der Lockdowns sind die Reserven an Blutplasma bedenklich geschrumpft. „Man liest das und blättert weiter“, stellte Rangendingens Bürgermeister Manfred H...