An ihrer neuen Scheibe verdienen sie kaum etwas, Centbeträge, nicht der Rede wert, sagt Albert – der mit vollem Namen Albert Hauser heißt.

„Bei so einer Aufnahme geht es um die Präsentation, um die Bekanntheit.“ Ach so, es gibt demnach also noch Menschen, denen „Albert & Andrea“ kein Beg...