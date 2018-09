Hechingen Drogenrazzia bei Goa-Party in Diskothek

Stichwort: Goa-Party

Goa ist eine Region in Vorderindien, in der Hippies in den 1960er-Jahren auf der gemeinsamen Suche nach spiritueller Erfahrung und Sinnsuche legendäre Partys feierten Die heutige Goa-Szene lehnt sich an die Philosophie der Hippie-Bewegung an. Geändert hat sich aber die Musik. Auf heutigen Goa-Parties ist Trance-Musik vorherrschend, eine Variante von Techno. Ein von den Partygängern angestrebtes Ziel ist die Belebung ihrer Sinne. Dies soll sowohl mit Hilfe von Musik unterstützt durch optische Reize wie fluoreszierende Kleidung und ultraviolette Lichtspiele als auch mit Hilfe des Konsums von Drogen geschehen. Als bevorzugte Betäubungsmittel gelten halluzinogene Drogen wie LSD, Pilze und Cannabisprodukte, aber auch Ecstasy und Amphetamine werden konsumiert.