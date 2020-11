Ingo Lenßen verteidigt am Landgericht Hechingen einen Bisinger, der in den größten jemals aufgeflogenen Drogendeal im Zollernalbkreises verwickelt ist. Sein Mandant, so der aus dem Sat 1-Fernsehen bekannte Verteidiger, habe eine „Dummheit“ begangen. Das Ausmaß dessen, was am 5. Dezember vergangenen Jahres in einer Lagerhalle in „Hinter Stöck“ über die Bühne gehen sollte, sei dem 38-Jährigen nicht klar gewesen: 80 Kilo Marihuana stellte die Polizei sicher. © Foto: MdB