Wenn er sich ansieht, was seinem Dorf an Haushaltsmitteln für die kommenden Monate bewilligt wurde, bricht Ortsvorsteher Gerd Schäfer nicht gerade in Jubel aus – aber er ist keinesfalls gänzlich unzufrieden.

Der Hauptgewinn für Killer dürfte – unabhängig von den Haushaltsmitteln der Stadt – die geplante Rettungsstation sein, die unweit der B 32 in der Kirchweilerstraße errichtet werden soll (die HZ berichtete).

Baubeginn schon in allernächster Zeit?

Wie weit sind die Planungen gediehen? Der Ortsvorsteher will den Informationen der DRK-Kreisbereitschaft nicht vorgreifen, doch lassen sich seine Worte dahingehend deuten, dass die Realisierung nicht allzu fern liegt. Mit der Einreichung des Baugesuches ist demzufolge wohl in allernächster Zeit zu rechnen. (Erworben hatte die DRK-Kreisleitung das Gelände in der Kirchweilerstraße im vergangenen Oktober. Wie es damals hieß, soll die Wache noch dieses Jahr, also 2021, ihren Betrieb aufnehmen.)

Mit dem Geld lässt sich einiges machen

Und sonst? Mit dem, was der Gemeinderat Killer in der Haushaltssitzung an Mitteln zugestanden hat, könne man einiges bewerkstelligen, habe sogar schon einiges bewerkstelligt, sagt Schäfer – und verweist auf die derzeit laufende Friedhofssanierung. 17 000 Euro seien kein üppiger Betrag, aber dank der Hilfe des Bauhofes und des Fronmeisters wurde in vergangenen Tagen viel geschafft. Der im Wald gelegene Gottesacker wurde regelrecht durchforstet und präsentiert sich nun wieder licht und hell.

Neues Urnenfeld mit Namensstein

Zugleich handelt es sich um Vorarbeiten für ein neues Urnengrabfeld, das man neben der Leichenhalle anlegen will. Das Besondere: Die Urnen erhalten keine Abdeckplatten oder Grabsteine, sondern werden unmarkiert in die Erde eingelassen. Dafür sollen die Namen der Verstorbenen auf einem Stein oder einer Säule eingetragen stehen. „Das ist unsere Alternative für die Urnenstelen, die jetzt überall in Mode kommen. Wir sind im Ortschaftsrat der Ansicht, die Stelen passen nicht zum Charakter unseres Waldfriedhofes“, sagt Schäfer. Und wenn das jemand nicht gefällt? „Dann stehen bei uns genauso alle weiteren Begräbnisformen zur Verfügung, auch Urnen-Rasengräber“, erklärt Schäfer.

Bauplatzerschließung dauert noch

Nicht geklappt hat es mit der Erschließung von Bauplätzen unterhalb der Kirche. Mittel sind jedoch für das Haushaltsjahr 2022 fest zugesagt. Die kommenden Monate wolle man nutzen, um die Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern zum Abschluss zu bringen. „Damit wir nächstes Jahr mit den Kaufverträgen zum Notar können.“ Wenn es klappt, stünden dem Dorf 20 neue Plätze zur Verfügung. Die benötige man auch dringend, da kein einziger anderer mehr vorrätig ist, merkt dazu der Ortsvorsteher an.

Im Kühlfach liegt auf Weiteres die Gestaltung des Areals Kirchweilerstraße/Unterdorfstraße/Kirchplatz. Ein Entwurf des städtischen Bauamtes nach den Wünschen und Ideen des Ortschaftsrates läge bereits vor. Doch die Ausarbeitung des Planes müsse mangels Mitteln vorerst warten, bedauert Schäfer.

Ideen für den Bahnhof

In Kontakt steht er mit dem Verkersbetrieb SWEG (Hohenzollerische Landesbahn). Nach den umfangreichen Gleisarbeiten wird bald der Bahnsteig in Killer erneuert. Hier will sich der Ortschaftsrat mit Ideen, Arbeitskraft und Patenschaften (etwa bei der Bepflanzung) einbringen. Das Gremium würde es begrüßen, wenn eine Ladestation für E-Bikes eingerichtet würde. Auch Fahrradcontainer wären denkbar. „Der Betrieb ist da sehr aufgeschlossen und wir rechnen natürlich auch mit der Hilfe der Stadt.“

Weiter hofft der Dorfhäuptling, dass irgendwann in kommenden Monaten ein Umweltaktionstag stattfinden kann, um verschiedene Maßnahmen anzupacken. „Das Bürgerhaus können wir nicht komplett selber streichen, aber wenigstens die Wetterseite. Da wäre schon etwas gewonnen“, nennt er ein Beispiel.

