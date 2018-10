Hechingen Dreigestirn führt die CDU-Fraktion

Hechingen / Hardy Kromer

Lorenz Welte, Manfred König und Michael Mössner teilen sich den Fraktionsvorsitz bei der CDU im Gemeinderat.

Nachdem Andreas Ermantraut sein Ausscheiden aus dem Hechinger Gemeinderat angekündigt hat (die HZ berichtete), braucht die stärkste Fraktion am Ratstisch, die CDU, einen neuen Vorsitzenden. Wer wird’s? Dr. Lorenz Welte, der Ermantraut (beruflich Sprecher der EJL-Gruppe) schon in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder vertreten hat, wenn es um eines der vielen städtebaulichen Themen ging, die EJL tangieren?

„Auf dem Papier wird es Lorenz Welte“ sein, erklärte die CDU-Stadtverbandsvorsitzende Melanie Homberger jetzt auf Nachfrage der HZ. In der Praxis werde aber „ein Dreigestirn“ die Fraktion bis zum Ende der Legislaturperiode im kommenden Frühjahr führen. Welte erhält Unterstützung von dem stellvertretenden Bürgermeister Manfred König und von Michael Mössner. Das, so Melanie Homberger, habe man intern in der Fraktion so vereinbart.

Längst sind die Christdemokraten – wie auch die anderen Fraktionen – dabei, sich für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2019 aufzustellen. „Wir suchen vor allem noch Frauen“, sagt die Stadtverbandsvorsitzende. Noch ist man aber auch damit beschäftigt, so manchen altgedienten Rat, der ans Aufhören denkt, zum Weitermachen zu bewegen. Als sicheren Abgang hingenommen hat man bislang nur Manfred König. Der Vizeschultes aus Stetten hört altershalber auf.

Nachrücker für Andreas Ermantraut, der in der Gemeinderatssitzung am 8. November aus beruflichen Gründen ausscheiden wird, wird Konrad Steffen-Kohler aus Boll sein.