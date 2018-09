Hechingen Drei volle fünfte Klassen am Gymnasium

Hechingen / HZ

Melanie Dreher, seit einem Jahr Schulleiterin am Hechinger Gymnasium, hatte dieses Mal einen riesigen Schirm mitgebracht, um die Neuen an der Schule zu begrüßen. Drei sehr volle fünfte Klassen sorgen nicht nur für Stabilität in puncto Schülerzahlen, sondern in jedem Fall auch für frischen Wind an der Schule. Der Schirm, den die Rektorin präsentierte, steht für ein behütetes Schulleben, für Sicherheit angesichts heftiger Schauer oder extremer Hitze, im übertragenen Sinne also auch für die vielfältigen schulischen Herausforderungen. Die Schule möchte sich auch als Schirm, als schützende Gemeinschaft verstehen. Wie immer nahmen die Teamlehrerinnen und -lehrer die gespannten Kinder im Anschluss in Empfang und führten sie in ihre neuen Klassenzimmer, wo Kennenlernspiele, die Ausgabe der Bücher und der Stundenplan auf dem Programm standen. Währenddessen erhielten die Eltern wichtige Informationen durch die Schulleiterin, ihre Stellvertreterin Beate Widmaier, Abteilungsleiterin Uta Schoder sowie den Fördervereinsvorsitzenden Dr. Ingo Pufke, ehe sie im Nebengebäude mit Kaffee und Kuchen bewirtet wurden. Dort begrüßte auch die Elternbeiratsvorsitzende Dr. Barbara Vees- Höflsauer alle Eltern. Am zweiten Schultag wurden die neuen Gymnasiasten in einem stimmungsvollen Gottesdienst von Pfarrer Herbert Würth sowie Pastoralreferent Peter Duttweiler in der Johanneskirche begrüßt. Hier lautete das Motto: Mit vollen Segeln in das neue Schuljahr! Den Rest des Vormittags verbrachten die Kinder mit ihren Lehrerteams, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen. Höhepunkt war eine Schulhausrallye.