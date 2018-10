Dußlingen Drei Tage mit noch mehr Stau auf der B 27

Dußlingen / SWP

Von Dienstag bis Donnerstag werden im Dußlinger Tunnel defekte Lärmschutz­wände ausgetauscht.

Zusätzlich zur Fahrbahnerneuerung zwischen Hechingen und Bodelshausen mit einspuriger Verkehrsführung müssen B 27-Pendler ab Dienstag, 9. Oktober, mit weiteren Behinderungen rechnen. Voraussichtlich bis Donnerstag, 11. Oktober, muss ein Teil der defekten Lärmschutzwände in Dußlingen ausgetauscht werden. Insgesamt erfolgt ein Austausch von sechs Wandelementen durch neu hergestellte Einheiten. Hierbei handelt es sich um Elemente im Mittelstreifen der B 27 nördlich und südlich des Tunnels Dußlingen sowie auf der Stützwand zwischen der B 27 und der Hechinger Straße südlich des Tunnels.

Zunächst werden die Wandelemente auf der Stützwand zwischen der B 27 und der Hechinger Straße ausgetauscht. Die Arbeiten werden mit einem Autokran unter halbseitiger Einengung der Straße durchgeführt. Auf der B 27 in Fahrtrichtung Balingen wird die rechte Fahrspur gesperrt und der Verkehr über die Überholspur geführt.

Anschließend folgt der Austausch der Wandelemente im Mittelstreifen der B 27 nördlich und südlich des Tunnels. Hierfür wird jeweils in Fahrtrichtung Balingen und in Fahrtrichtung Tübingen die linke Fahrspur der B 27 für den Verkehr gesperrt.

Seit vier Jahren ein Problemfall

Nach dem bereits in 2014 aufgetretenen ersten Schadensfall an den Lärmschutzwänden, wurden 2015 erstmals Sanierungsmaßnahmen ausgeführt. Im August 2017 löste sich an einem Wandelement erneut ein Teil der Vorsatzschale. Im September folgte zur Ermittlung des vollen Schadensausmaßes eine Begutachtung der Lärmschutzwände. Die betroffenen Elemente wurden mit Sicherheitsnetzen bespannt. Drei Elemente wurden im Juni ausgebaut und zur Materialprüfungsanstalt der Technischen Universität München überführt. Deren Gutachten soll bis Ende des Jahres vorliegen. Die Kosten für die gutachterlichen Tätigkeiten, Materialprüfungen und Sanierungsarbeiten trägt der Lärmschutzwandhersteller im Rahmen der Gewährleistung.