Die Kandidaten für die Liste der Freie Bürger für Höfendorf stehen fest – mit drei neuen Kandidaten.

Daniela Eger, Rüdiger Oschwald und Daniel Scherle: Das sind die Namen der neuen Gesichter, die in den neuen Ortschaftrat Höfendorf nach den Kommunalwahlen einziehen könnten. Neben Eger, Oschwald und Scherle stehen auch die bisherigen Ratsmitglieder Hans-Paul Möller, Gerd Beiter, Susanne Schmid und Wolfgang Kleer auf der Freien Bürgerliste Höfendorf.

Und dabei kamen schon so einige Zielsetzungen der Neulinge zum Vorschein. Daniela Eger, 36 Jahre jung, verheiratet, zwei Kinder und Diplom-Sozialpädagogin, war lange Zeit bis 2014 auch in der Musikkapelle Höfendorf aktiv. Daniela Eger betont: „Mir geht’s darum, junge Familien herzuholen.“ In Höfendorf solle es ein „attraktives Angebot“ aus Kindergarten, Aktivitäten, aber auch Bauplätzen geben, findet die 36-Jährige. Sodass die Jungen da bleiben – und vor allem wiederkommen.

Den Zuzug junger Familien findet auch Daniel Scherle wichtig. Er kandidiert auch erstmals für das Höfendorfer Gremium und ist 40 Jahre alt, verheiratet, hat vier Kinder und arbeitet als Sachverständiger fürs Versicherungswesen. Die Einwohner können ihn auch durch seine Mitgliedschaft im Förderverein der Musikkapelle.

Ebenfalls noch nicht am Ortschaftsratstisch sitzt Rüdiger Oschwald. Er ist ebenfalls 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Der Lack-Laborant ist auch Mitglied im Schützenverein Höfendorf und möchte sich, wenn er ins Gremium gewählt wird, für „vernünftige und bodenständige Investitionen“ einsetzen.

Seit fünf Jahren ist Susanne Schmid, 51, verheiratet, Mutter von drei Kindern, im Ortschaftsrat Höfendorf aktiv. Die Diplom-Verwaltungswirtin möchte nun eine nächste Amtszeit dranhängen. Das gilt auch für Wolfgang Kleer. Der 64-Jährige hat insgesamt schon sieben Jahre in dem Gremium mitgewirkt. Der Betriebswirt ist seit vorletztem Jahr wieder dabei und hat schon zuvor fünf Jahre absolviert.

Hans-Paul Müller, 66 Jahre jung, verheiratet und drei Kinder, tritt ebenfalls bei der Kommunalwahl am 26. Mai an. Der Rentner sitzt seit fünf Jahren bereits am Ratstisch in Höfendorf. Das sind doch gute Aussichten. Und Gerd Beiter, 49, Diplom-Verwaltungswird steht nicht nur als Mitglied für das Gremium zur Verfügung, sondern auch für das Amt des Ortsvorstehers zur Verfügung. Letzteres hat er schon seit zehn Jahren inne. In Zukunft möchte Gerd Beiter die nördliche Entwicklung Höfendorfs forcieren und die Gestaltung des Brunnenplatzes sowie des Areals hinten bei der Kirche vorantreiben.