Hechingen Drei Kreisverkehre für die Stettener Halde?

Stetten / Franz Buckenmaier

Der Ortschaftsrat hat die Bevölkerung um Stellungnahmen gebeten, und die hat er bekommen. Insbesondere zur äußerst unbefriedigenden Verkehrssituation in der Stettener Halde. Die Rückmeldungen von Bürgern, die bei der Ortschaftsverwaltung eingegangen sind, beziehen sich auf den Straßenknotenpunkt beim Rewe-Markt und der Auffahrt zur B 27. Dort werden immer mehr Rückstaus häufig beobachtet, die den Verkehrsfluss erheblich behindern. Die Auffahrt zur Bundesstraße wird von den sich meldenden Bürgern als sehr gefährlich bezeichnet. Deshalb wird dort ein Kreisverkehr angeregt.

Aus dem Ortschaftsrat kam die Meldung, dass sowohl an der Kreuzung von Stillfriedstraße, Stettener Straße und Hechinger Straße unter der Brücke der B 27, als auch an der Holger-Crafoord-Straße bei Rewe und zur Walkenmühle sowie bei der Zu und Abfahrt zur Bundesstraße weitere Kreisverkehre sehr vorteilhaft wären für den Verkehrsfluss und die Gefahren-Minderung. Der Ortschaftsrat beschloss die Unterstützung derartiger Vorhaben. Ortsvorsteher Hannes Reis gibt dies nun weiter.

Der Ortsvorsteher gab bekannt, dass man im Schuppengebiet Reinetal nach der Fällung der Pappeln dem Pflanzgebot gerecht geworden sei. Es wurden Weiden und heimische Sträucher gepflanzt. Zusätzlich wurde auch eine Ruhebank aufgestellt, und in Kooperation mit dem Nabu wurden Steinhaufen für Eidechsen und andere Kleintiere angelegt. Hinter dem Uttenbachhof wurden nach der Fällung einer Pappel als Ersatz zwei Obstbäume neu gepflanzt. Unterhalb des Platzes fürs Johannesfeuer folgte die Pflanzung von drei Obstbäumen in Kooperation mit dem Obst- und Gartenbauverein Stetten.

Zur Turn- und Festhalle berichtete der Ortsvorsteher, dass die Heizung noch vor der Musikerkirbe reapariert wurde. Die von der Firma Wirth eingebaute Beschallungsanlage ist am 18. September abgenommen worden. Die Abrechnung der Anlage, die zur Hälfte von der Gemeinschaft der Stettener Vereine, zur anderen Hälfte von der Stadt finanziert wird, erfolgt am heutigen Donnerstag. Die Vereine haben bereits eine Einweisung erhalten.

Die Preisverleihung zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ ist an diesem Samstag, 27. Oktober, in Ludwigsburg. Da Stetten einen Sonderpreis erhalten hat, sind der Ortsvorsteher und eine Delegation eingeladen. Acht Personen werden Hannes Reis begleiten. Die Veranstaltung in Ludwigsburg wird von 14 bis 17 Uhr dauern.

Erfolgreich verlaufen ist die Herbstsitzung der Vereine. Die Termine für 2019 wurden weitgehend aufgenommen, müssen aber noch vervollständigt werden, sodass sie durch den Ortschaftsrat erst in der nächsten Sitzung endgültig zur Kenntnis genommen und genehmigt werden können.

Zum Seniorenausflug der Ortschaftsverwaltung führte Hannes Reis aus, dass das Programm gut angekommen ist. Besucht wurden das Gestüt Marbach, die Stadt Blaubeuren und das Lagerhaus in Dapfen.

Die neue Erste Beigeordnete Dorothee Müllges hat auch der Ortschaftsverwaltung Stetten einen Antrittsbesuch abgestattet und wurde von Ortsvorsteher Hannes Reis durch den Ort geführt.