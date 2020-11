Empfindliche 2000 Euro muss ein 27-Jähriger aus dem Stadtgebiet Burladingen als Buße zahlen. Fast alles spricht dafür, dass er im späten Verlauf eine Elfmeter-Party in Melchingen einem anderen im Streit (mindestens) einen Fußtritt gegen den Kopf verpasste, als der wehrlos am Boden lag.

Zeugen rudern zurück

Fast alles! Ganz trennscharf waren die Geschehnisse in der Verhandlung des Amtsgerichtes Hechingen am Montag nicht mehr nachzuvollziehen. Zum einen lag der Vorfall über zwei Jahre zurück, zum anderen war bei dem Turnier tüchtig Alkohol geflossen, drittens hatte man den Eindruck, die Zeugen, die in die Sache verwickelt waren, wollten das Spektakel jetzt tiefer gehängt sehen als in den Tagen unmittelbar danach – als sie gegenüber der Polizei ihre Aussagen machten und mutmaßlich noch die Empörung in ihnen kochte.

Zwei Gruppen, eine aus dem Raum Burladingen, die andere aus Öschingen, waren bei dem Turnier schon zu einer früheren Stunde im Zelt aneinander gerasselt. Es sollen dort bereits ansatzweise die Fäuste geflogen sein. Doch eskalierte dieses Vorgefecht auch deshalb nicht, weil die Security die Streithähne erfolgreich zu trennen vermochte.

Als es dem Morgen entgegen ging, trafen die Kontrahenten erneut aufeinander. Ein Grüppchen Öschinger und drei Burladinger stritten am Ausgang des Festplatzes miteinander, als weitere Öschinger hinzu stießen. Mehrere der Öschinger berichteten, sie hätten gesehen, wie einer ihrer Kumpels zu Boden gestoßen und mit Füßen getreten wurde. Gegen den Kopf oder gegen den Unterleib? – wollte die Vorsitzende Richterin dazu wissen. Von einem oder von mehreren Feinden?

Hier widersprachen sich die Aussagen und wollten sich die Zeugen nicht festlegen. Es könnten verschiedene Fußtritte von zwei Gegnern gewesen sein, hieß es.

In Bezug auf den 27-Jährigen nahezu sicher

Zu nahezu einhundert Prozent sicher waren sich zwei der Befragten aber in Bezug auf einen 27-Jährigen aus der Burladinger Fraktion. Er habe zugetreten! Im Übrigen sei alles schnell vor sich gegangen, anschließend habe man sich nur noch „geschubst“ und „gestresst“.

Merkwürdig. Eine Anwohnerin, die den Krawall beobachtet hatte, schilderte gestern vor Gericht etwas ganz anderes: eine wüste Prügelei, bei der Todesdrohungen ausgestoßen wurden und Steine geflogen seien. Wegen der Dunkelheit hatte sie jedoch die Beteiligten nicht erkennen können. Wer welchen Beitrag zur Prügelfuge lieferte, vermochte die Frau nicht zu sagen.

Opfer erinnert sich an gar nichts mehr – Alkohol

Das Opfer am Boden soll nach dem Fußtritt stark geblutet haben. Der 20-Jährige selbst konnte aber zur Aufklärung kaum etwas beitragen. Er habe nicht mehr die geringste Erinnerung an den Abend, erklärte er gegenüber der Vorsitzenden. Er wisse nicht einmal zu sagen, ob er ein oder zwei Schläge gegen den Kopf erhalten habe.

Diese Aussage erstaunte die Staatsanwältin ebenso wie die eines weiteren Öschingers. Nach dem Turnier hatte der junge Mann berichtet, er sei von einem Gegner mit einem Stein geschlagen worden. Nun zog er dies in Zweifel. „Ich kann nicht genau sagen, ob ich eine mitgekriegt habe“, meinte er. Ähnlich ein dritter, der sich nach der Schlägerei ins Krankenhaus begab und sogar Anzeige erstattete.

Woher kommt das Schädelbrummen?

Vor Gericht überlegte er jetzt, ob er sich den Schlag eines Kontrahenten womöglich nur eingebildet habe. Vielleicht handelte es sich bei dem Kopfweh am anderen Morgen lediglich um einen Alkohol-Kater, grübelte er. „Hatten Sie schon mal einen Kater? Gehen Sie deswegen öfters ins Krankenhaus?“, fragte die Staatsanwältin ihn daraufhin spitz. Sie fand es „komisch, was damals alles bei der Polizei gesagt wurde und was inzwischen nicht mehr zutrifft.“

Weil die Vorgeschichte in der Bar vollkommen unklar blieb und hier niemand größeren Schaden davontrug, einigten sich Verteidigung, Gericht und Staatsanwältin darauf, das Verfahren gegen den ersten der drei Angeklagten einzustellen. Wenn er hier überhaupt eine Rolle spielte, dann keine tragende. Auch das Verfahren gegen den zweiten Angeklagten wurde eingestellt. Er mischte wohl auf dem Patz mit, aber das genaue Ausmaß seiner Beteiligung blieb undeutlich. Ungeschoren kam er indes nicht davon, er muss eine Auflage von 600 Euro entrichten.

Teure Geldauflage

Eingestellt wurde schließlich das Verfahren gegen den 27-Jährigen – gegen eine Auflage von 2000 Euro. Der Angeklagte und sein Verteidiger konnten kein Interesse haben, weiter zu verhandeln. Es mögen auch andere zugetreten haben, doch gegen ihn standen zwei klare Aussagen. So hätte es zu einer Verurteilung kommen können, die noch empfindlicher ausgefallen wäre als die Geldauflage. Andererseits war wohl auch das Gericht nicht daran interessiert, die Verhandlung in die Länge zu ziehen.

